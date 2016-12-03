Bir otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen polis aracına çarptı: 5 yaralı

İzmir Konak'ta bir otomobil kırmızı ışıkta polis aracına çaptı. Kazada 5 kişi yaralandı

İzmir Güzelyalı'daki kaza saat 02.00 civarında Mithatpaşa caddesinde meydana geldi. Konak'tan Balçova yönüne gitti belirlenen bir otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen polis aracına çarptı. Daha sonra araç savrularak trafik ışığı direğine çarptı.



Kazada polis memurları Hayati Satır ve Mahmut Kemal Yozgat ile yanlarında bulunan Damla Demir, Sevim Gümüş ve Ayşe Yıldırım yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.



Kaza sonrası otomobilde bulunan ve kaçmaya çalışan Hasan Duman ve Engin Kartaca ise yakalandı. Yapılan incelemede Hasan Duman'ın 1.00 promil alkollü olduğu belirlendi. Duman ve Kartaca da kaza sırasında aracı kullanmadığını iddia etti. Polis, sürücünün belirlenmesi için güvenlik kameralarını incelemeye aldı.