Bir şoför vakası daha! Yolcular görüntüledi!

İzmir-Aydın yolunca bir otobüs şoförünün cep telefonuyla oynaması ve hız sınırını aşması tepkilere neden oldu

Geçtiğimiz günlerde bir otobüs şoförü cep telefonuyla oynamış ve yolcuların hayatını tehlikeye atmıştı. Bu yaptığı yüzünden şoför işinden olmuştu. Ancak anlaşılan o ki o görüntüler bazı şoförlere ibret olmamış.



Benzer bir olay İzmir-Aydın otoyolunda yaşandı. Bir firmaya bağlı çalışan otobüsün şoförü yolda giderken cep telefonuyla ilgilenmeye başladı. Şoförün bunu hızlı bir şekilde ilerlerken yapması ön koltukta oturan bir yolcu tarafından görüntülendi. Daha sonra şoför, hız sınırı 80 kilometre olan tünelden 110 kilometre hızla geçmeye başladı. Şoförün hız sınırı yapması da tepkiye neden oldu.





Görüntüler sosyal medyada yayılırken, yolcuların hayatını tehlikeye atan şoföre tepkiler de büyüdü.



Geçtiğimiz günlerde aynı otobüs firmasının başka bir şoförü daha bu şekilde görüntülenmiş, firma hemen şoförün işine son vermişti.