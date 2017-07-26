Bayındır'dan sonra bir yangın da Urla'da çıktı. Ekipler yangına müdahale ediyor

İzmir'in Urla ilçesinde orman yangını çıktı.



Alınan bilgiye göre, Mersin Boğazı ile Deve Deresi mevkisi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü.



Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 amfibi tipi uçak, 3 yangın söndürme helikopteri, 20 arazöz ve yer ekiplerinin yanı sıra çevre belediyelerden itfaiye araçları ve su tanklarıyla müdahale ediliyor.



Öte yandan, yangında, bölgedeki rüzgar enerji santrallerinden biri de zarar gördü.







