Bir yangınla hayatı karardı

İzmir'in Karabağlar İlçesi'nde Balıkesir'den bir süre önce iş kurmak için gelen Mehmet Günay, Bozyaka Mahallesi 3104 Sokak numara 2'deki 4 katlı evin teras katını kiraladı. Kredi çekip tekstil işiyle uğraşmaya başlayan Günay, kazancıyla yaşamını sürdürdü hem de borçlarını ödemeye başladı. Evinde konuk ettiği iki arkadaşının bulunduğu odadaki elektrik ısıtıcısından çıkan yangın ile Günay'ın yaşamı kabusa döndü.



EV SAHİBİ MADDİ KAYBI İSTEDİ, KIZIN AİLESİ ŞİKAYETTE BULUNDU



DAİREDE RUHSAT YOK İDDASI

Balıkesirli 35 yaşındaki Mehmet Günay, iş kurmak için bir süre önce İzmir'e geldikten sonra geçen yıl Bozyaka Mahallesi 3104 Sokak numara 2'deki 4 katlı evin teras katını kiraladı. Kredi çekip tekstil işiyle uğraşmaya başlayan Günay, kazancıyla yaşamını sürdürdü hem de borçlarını ödemeye başladı. Arkadaşı 28 yaşındaki Mazlum Bakır ile onun kız arkadaşı 22 yaşındaki Rabia K.'yı evinde konuk eden Günay, çifte evinin bir odasını verdi. İddiaya göre, Günay'ın çifte verdiği odadaki prize takılı elektrikli ısıtıcı yangına neden oldu. Dumanı fark edip uyanan Günay, arkadaşlarını da uyarıp evden çıkmalarını istedi. Yangına müdahale eden Mehmet Günay, çatının bir kısmının çökmesi üzerine, arkadaşlarının da evi terk ettiğini düşünerek dışarı çıktı. Ancak Rabia K.'nın içerde kaldığını sesini duyunca anlayan Günay, tüm denemelerine rağmen eve giremedi, alevler nedeniyle genç kıza ulaşamadı. Bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dumandan etkilenen Rabia K.'yı alevlerin arasından kurtardı.Yangın söndürülürken hastaneye kaldırılan 3 arkadaştan Günay ve Bakır oksijen tedavisi uygulandıktan sonra taburcu edildi. Bir süre yoğun bakımda kalan Rabia K., daha sonra taburcu edildi.Yanan evde inceleme yapan bilirkişi, yangının prize takılı elektrikli ısıtıcıdan başladığını, evdeki maddi hasar kaybının 25 bin TL, eşyalarda oluşan maddi hasarın ise 15 bin TL olduğunu belirledi. Bunun üzerine ev sahibi İlyas Akbaba, Mehmet Günay'a, dava açıp evde oluşan hasar nedeniyle 25 bin TL'yi istedi.Rabia K.'nın ailesi de yangında ihmal olduğu ve kızlarının dışarıya çıkartılmadığı gerekçesiyle Mehmet Günay ile arkadaşı Mazlum Bakır hakkında suç duyurusunda bulundu.Yangın ardından zor günler geçirdiğini, işini de kaybettiğini kaydeden Mehmet Günay, "Arkadaşlarıma evimi açarak iyilik yaptığımı düşündüm. Ancak hayatım karardı" dedi. Günay, evin iskan ruhsatı olmadığını yangından sonra öğrendiğini anlatırken şöyle konuştu:"Ev sahibi elektriği merdiven aydınlatmasından bağlamış. Bunun yasalara uygun olmamasına rağmen, bilirkişi bunu hiçbir şekilde dikkate almadı. Prize takılı ısıtıcının çalışıp çalışmadığını bilmiyorum. Kaldı ki o odayı arkadaşımla kız arkadaşına vermiştim. Şimdi olayın tek suçlusu benmişim gibi herkes üzerime geliyor. Rabia'nın ailesi kızlarının yurt dışında olduğunu düşünüyormuş, ben bunu nereden bileyim. Aile de bizi suçluyor. İzmir'den ayrılıp Balıkesir'e dönmek zorunda kaldım. Ne ev sahibinin talep ettiği parayı, ne çektiğim krediyi ödeyecek durumum yok. Ne yapacağımı bilmiyorum. Yangınla ilgili evde tekrar inceleme yapılması için başvuruda bulundum. Benim bu yangının çıkmasında hiç bir kusurum yok."