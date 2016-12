Bir yeni yıl geleneği SOUVENIR, Tepekule'de açıldı

Yeni yıl hediyeliğinde çeyrek asırlık İzmir geleneği olan SOUVENIR Hediyelik Eşya Günleri, Tepekule Kongre Merkezinde başladı. Geniş ürün yelpazesi arasından sezon trendlerinin indirimli şok fiyatlara alınabildiği organizasyon 30 Aralık akşamı tamamlanacak

Her yeni yıl öncesinde binlerce İzmirlinin hediye bulma telaşını tatlı hatıralara dönüştüren SOUVENIR Hediyelik Eşya Günleri, 27. kez kapılarını Tepekule Kongre Merkezinde açtı. Açılış törenine vatandaşlar kadar sivil toplum kuruluşları, siyaset ve iş dünyasından ilgi gördü. Programda konuşan Gençiz Fuarcılık Genel Müdürü Osman Gençer, SOUVENIR’ın bir İzmir klasiği olduğunu vurguladı. Gençer, “SOUVENIR Hediyelik Eşya Günleri onun bunun sahip olduğu değil İzmirlinin özündeki bir markadır. Markanın sahibi İzmirlidir. Kültürpark yenileme projesi nedeni ile ziyaretçilerimiz bu yılki buluşma noktasını Tepekule Kongre Merkezi’ni belirledi. Bu organizasyona sürekli sahip çıkan İzmirli SOVENIR’ı nerede görmek isterse biz oraya taşırız. Hediyelikte bol seçenek ve indirimli şok fiyatlar yine tek çatı altında. Kazanan ziyaretçilerimiz ve katılımcılarımız olacak”dedi.



SOUVENIR Hediyelik Eşya Günleri’ne ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadığını vurgulayan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, Hediyelik Eşya sektörünün insanları mutlu ettiğini söyledi. Başkan Karabağ, “İzmir’de hediyeliği yapılan tek sembol saat kulesi. Kentimizin sembolleri arttırılmalıdır. Hediyelik sektörünün yüzünün güldürülmesi için turizm hareketliliğinin yoğunlaştırılmasına ihtiyaç var. Biz Bayraklı ilçemiz olarak Türkiye’nin dört bir yanından gelerek stant açan katılımcılarımızı ağırlamaktan mutluyuz. Sevdiklerini sevindirmek için buraya gelerek hediye alacak ziyaretçi hemşerilerimiz de mutlu olacaklar”şeklinde konuştu.



Yapılan konuşmaların ardından davetliler ve masal kahramanı animatörler hep birlikte 27. SOUVENIR Hediyelik Eşya Günleri’nin açılış kurdelesini kesti. Davetliler birbirinden özel stantları ziyaret etti. Ürünler hakkında bilgi alan ziyaretçiler organizasyonun ilk dakikalarında ilk alışverişleri yapanlar oldu. Katılımcılarla tek tek ilgilenen Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ alışveriş yaptı. Ziyaretçilerin yoğun talebi üzerine Başkan Karabağ bazı noktalardan ücretsiz servis hizmeti başlattı.



ÜCRETSİZ SERVİS KOLAY ULAŞIM



Bu yılki Hediyelik Eşya Günleri’ne 80 firma katıldı. Hediyelik sektörünün seçkin temsilcileri stant vitrinlerine çarpıcı fikirlerle oluşturulan hediyelikleri yerleştirdi. stantlarda Ahşap aksesuarlar, Antika hediyelik eşyalar, Bijuteri, Çiçek, Deri ve tekstil aksesuarları, Elektronik eşyalar, Ev tekstili, Gıda, Gümüş aksesuarlar, Kırtasiye ürünleri, Kitap, Kozmetik, Kristal ürünleri, Ofis aksesuarları, Oyuncak, Saat, Seramik ürünleri, tekstil ürünleri, yılbaşı süs eşyaları ve zücaciye gibi hediyelikler görücüye çıktı. Ürünlerin tanıtımları ve avantajlı fiyatlardan satışlarına başlandı. 15 gün sürecek organizasyon her gün 11:00-22:00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Organizasyonun ilk üç günü Kültürpak Basmane kapısı önünden Tepekule Kongre Merkezi’ne araç kaldırılacak. Talep görmesi halinde organizasyonun tamamlanacağı 30 Aralık akşamına kadar sürdürülecek.



GÖRÜLMEMİŞ İNDİRİMLER PERAKENDE GÜNLERİNDE



Tepekule Kongre Merkezi’ndeki SOUVENIR’ın ikinci haftasında kelimenin tam anlamıyla hediyelikler göz kamaştıracak. 23 Aralık’ta SOUVENIR’ın Altın Pırlanta Perakende Günleri başlayacak. Her çeşit muhtelif ayarda Altın takı, Elmas, Pırlanta ürünler, Tek taş yüzükler, Setler, Kolyeler, Bilezikler, Küpeler, İncili ürünler, Yakut, Safir, Yeşim gibi değerli taşlı takılar büyük indirimlerle satılacak. 23-30 Aralık 2016 tarihlerinde Tepekule Kongre Merkezi’ndeki organizasyon 11:00-20:00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Yüzde 70’lere varacağı tahmin edilen indirimlerden faydalanmak isteyen vatandaşların yoğun ilgi göstereceği tahmin ediliyor. Organizasyon firması Gençiz Fuarcılık izdiham çıkmaması için gerekli tedbirleri titizlikle alacağını vurguluyor.