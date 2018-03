Bir yılda 20 madalya ve kupa kazandı

Bir yıl önce koşmaya başlayan ve 20 madalya ve kupanın sahibi olan Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Ekonomik İlişkiler Müdürü Sibel Kartelli, 'Antrenörümün önerisiyle bir yıl önce koşmaya başladım. Hayatta hiçbir şey için geç değil. İnsanlar sporun dünyadaki en büyük gençlik iksiri olduğunu keşfedebilse hayatlarını değiştirir' dedi

Ali Budak-Son katıldığı 'Kahraman Şehitlerimiz Adına Şehit Polis Fethi Sekin Yol Koşusu'nda ikinciliği elde eden ve bir yıl içinde 20 kupa kazanan ancak kendisini 'başarılı bir anne, başarılı bir iş kadını ve başarılı bir sporcu' olarak tanımlamamızı kabul etmeyen Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Ekonomik İlişkiler Müdürü Sibel Kartelli, 'Başarılı bir sporcu demek için çok erken. Bir şeyler yapmaya çalışan ve çabalayan bir sporcu diyebiliriz. İzmir'de spor yapan sayısı da çok az. Koşu ya da spor sevgisi yavaş yavaş artıyor ve yayılıyor ama yeterli değil. Antrenmanlarımı fuarda yaparken 2-3 müdavim dışında farklı yüzleri göremeyince ne kadar üzücü diye düşünüyorum. Bu da aslında büyük bir sorun. Bütün kafeler ve sosyal alanlar dolu ama koşmaya ya da spora vakit ayıran kimse yok. Halbuki insanlar sporun dünyadaki en büyük gençlik iksiri olduğunu keşfedebilse hayatlarını değiştirecekler. Dünyada hiçbir kolejen ya da estetik müdahale bu gençliği veremez. Gençliğin en önemli iksiri spor. Hayatta hiçbir şey için hiçbir zaman geç değil. Lütfen bu unutulmasın' dedi.



'Gençliğimden beri sporla uğraşıyorum'



Dokuz Eylül Hukuk Fakültesi mezunu olan ve uzun yıllardır Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü görevini sürdüren Sibel Kartelli, ailesinde sporla ilgilenen hiç kimse olmadığını ancak gençliğinden beri sporun çeşitli dallarıyla uğraştığını söyleyerek, 'Sürekli olarak fitness ve crossfit karışımı antrenman yapıyordum. Geçtiğimiz yıl antrenörüm çok iyi bir koşucu olabileceğimi ve neden hiç koşmadığımı sordu. Benim için koşu geçen seneye kadar sadece fitness antrenmanları öncesinde ısınma yapmaktan ibaretti. Sonrasında antrenörümün de desteği ve yönlendirmesiyle koşu denemelerine başladık. Antrenörüm bu denemelerde bile çok iyi sonuçlar çıktığını söyledi. Sonrasında hayatımın ağır temposunun içinde bir yerlere koşuyu da sıkıştırmaya çalıştım. Çünkü 11 yaşında bir oğlum var ve onunla ilgilenmem gerekiyor. Yoğun tempoda süren de bir iş hayatım var. Tüm bunların yanında şimde de koşu antrenmaları girdi' dedi.



Fethi Sekin Yol Koşusu'nda 2'nci oldu



Sürecin sonrasında antrenörünün ve maraton koşucusu arkadaşının yarışma koşucusu olması için kendisini desteklediklerini belirten Kartelli, sözlerini şöyle sürdürdü: Sonrasında acaba yapabilir miyim diye düşünürken başladım. Çeşme'de ve Dalyan'da 14 kilometre koştum. Sonrasında da zaten sürekli koşulara katıldım. Geçen hafta Alanya'daki ultra maratona da katıldım. Yaş kategorisinde birinci ve genel kategoride de 4'üncü oldum. Ancak Ege Üniversitesi'nin organizasyonu ve kurumum EBSO'nun sponsorluğuyla ikinci kez düzenlenen 'Kahraman Şehitlerimiz Adına Şehit Polis Fethi Sekin Yol Koşusu'nda 2'nci olmam her şeyden çok daha önem taşıyordu. Buradan aldığım ödüle özellikle Şehit Polis Fethi Sekin'in adını taşıdığı için daha da önem veriyorum. Bu koşuda da şu ana kadar yaptığım en iyi dereceyi yaptım. Havanın soğuk olmasından dolayı ısınamama rağmen benim açımdan koşu iyi geçti.



'Her koşumda nefesim açılıyor'



47 yaşında olduğunu ve son 1 yıldır koşmaya başladığını ancak katıldığı her koşunun kendisine yeni bir şeyler kattığını ifade eden Kartelli, 'Her koşumda nefesim açılıyor. İlk koşumda 5 kilometre koşmuş ve devamı gelmeyecek diye düşünmüştüm. Sonrasında 6-7 derken 14 kilometreye kadar çıktım. Ancak 21 kilometre yarı maratonu henüz hedeflemiyorum. Belki ilerleyen zamanda kararım değişebilir. Onu bilemiyorum. Ancak şu anda yaptığım spordan oldukça doyum sağlıyorum. Zaten hem kısa hem de uzun mesafe koşabiliyorum. Buna da çok şaşırıyorum. Çünkü birbirlerinden farklı branşlar hatta antrenmanları bile farklı' diye konuştu.



1 yılda 20 kupa ve madalya



Geçen sene antrenörünün ikna etmesiyle Türkiye Masterlar Şampiyonası'na katıldığını belirten Kartelli, sözlerini şöyle sürdürdü: 400-800 ve bin 500 metre olarak 3 branşı seçmek istedik. Bu 3 branşın 3'ünde de birinci oldum. Bu sene Eylül ayında da olacak. Ona da katılmak isterim. Ama o zamanki iş yoğunluğuma göre belli olacak. Bu sporu son 1 yıldır yapıyorum ve şu ana kadar 20 madalya ve kupa kazandım. Yoğun iş yaşamı ve aile yaşamının içinde bu tarz başarılar için yoğun fedakarlık ve disiplin gerekiyor. Başarılı olmak için de yoğun fedakarlık gösterecek ve disiplinli çalışacaksınız. Şu anda zaten çok çok az olan boş vaktimin tamamını koşuya ayırıyorum. İş çıkışı eve koştura koştura gidiyor ve çocuğun ödevine dalmadan yarım saat ya da 1 saat antrenman yapmaya çalışıyorum. Haftada 4-5 gün antrenman yapmaya gayret ediyorum. 2 gün fitness-crosskit ve 2-3 gün de koşu yapıyorum.



Sporda beslenme çok önemli



İstanbul Maratonu, Wings For Life World Runing, Marmaris ve Datça yarışlarına da katılacağını söyleyen Kartelli, 'Spor yaparken beslenmenin de çok önemli olduğunu belirterek 'Spor, beslenmeyle doğru orantılı. Çok farklı bir yaşam disiplini gerektiriyor. Buna uymak da çok zor. Sporcu yaşamını sürdüremiyorum. Sprocunun yatması gereken saatlerde hayatım o saatten sonra başlıyor. Sabah antrenmanları da yapamıyorum. Sadece hafta sonu sabah antrenmanı, hafta içi de akşam antrenmanı yapabiliyorum' diye konuştu.



Spor, gençlik iksiri



Başarılı bir anne, başarılı bir iş kadını ve başarılı bir sporcu diyebilir miyiz sorumuza Kartelli, şöyle cevap verdi: Başarılı bir sporcu demek için çok erken. Bir şeyler yapmaya çalışan ve çabalayan bir sporcu diyebiliriz. İzmir'de spor yapan sayısı da çok az. Koşu ya da spor sevgisi yavaş yavaş artıyor ve yayılıyor ama yeterli değil. Adım Adım ve İyilik Peşinden Koş grupları da çok hızlı ilerliyor. Antrenmanlarımı fuarda yaparken 2-3 müdavim dışında farklı yüzleri göremeyince ne kadar üzücü diye düşünüyorum. Bu da aslında büyük bir sorun. Bütün kafeler ve sosyal alanlar dolu ama koşmaya vakit ayıran kimse yok. Halbuki insanlar sporun dünyadaki en büyük gençlik iksiri olduğunu keşfedebilse hayatlarını değiştirecekler. Dünyada hiçbir kolejen ya da estetik müdahale bu gençliği veremez. Gençliğin en önemli iksiri spor. Hayatta hiçbir şey için hiçbir zaman geç değil. Lütfen bu unutulmasın. N Ali Budak KUTU KUTU Sibel Kartelli kimdir?



1971 İzmir doğumlu olan Sibel Kartelli, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunu. Belirli bir dönem öğretmenlik ve Dokuz Eylül Üniversitesi'nde öğretim üyeliği de yapan Kartelli, iş dünyasına ise 1998 yılında RAKS Dış Ticaret firmasında Bölge Pazarlama ve Satış Müdürü olarak başladı. Selçuk Gıda A.Ş'de İhracat Müdürlüğü de yapan Kartelli, daha sonra ise Reitzel International firmasında Avrupa Ülkeleri Satış Müdürü olarak görev yaptı. Sibel Kartelli başarılı iş hayatını 2014 yılından bu yana Ege Bölgesi Sanayi Odası Ekonomik İlişkiler Müdürü olarak devam ettirmektedir. 6 dil bilen Sibel Kartelli, 1 çocuk annesidir.