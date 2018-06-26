Bir yılda 500 işçi işten atıldı

Ege Serbest Bölgesi'nde kurulu Almanya menşeli Hugo Boss firması, bir yıldır haksız işten çıkarmalarla gündeme geliyor. TEKSİF Genel Başkan Yardımcısı Ersin Çelik, 'Bir yılda 500 kişi işten atıldı; 400'ü sendikasız, 100'ü sendikalı. Geçen gün bir arkadaşımız ceket kol düğmelerini yanlış diktiği gerekçesiyle atıldı. 9 yıllık emeği hiçe sayıldı, tek kuruş tazminat verilmedi' dedi

Şefika Bal-Gaziemir'de Ege Serbest Bölgesi'nde (ESBAŞ) kurulu, Almanya menşeli Hugo Boss firması, haksız işten çıkarmalarla gündeme geliyor.

Sendikaya bağlı olan işçileri ve çeşitli bahanelerle sendikasız işçileri işten attığı iddialarıyla Hugo Boss'tan atılan işçiler eylem gerçekleştiriyor.

Hugo Boss İzmir fabrikası son bir yıldır haksız yere işçilerin işlerine son vermesi ve sendikalaşmaya karşı olması ile gündeme geliyor. İşçilerin hukuki süreç ve eylemleri devam ederken Hugo Boss firması tarafından gazetemize yapılan açıklamada işçilerin iddialarının asılsız olduğu belirtildi.

TEKSİF Genel Başkan Yardımcısı Ersin Çelik, 'Bir yıl içinde 500 kişi işten atıldı, 400'ü sendikasız, 100'ü sendikalı. Sendikasız olanlar çeşitli bahanelerle atılıyor. Geçen gün bir arkadaşımız ceket kol düğmelerini yanlış diktiği gerekçesiyle atıldı. 9 yıllık emeği hiçe sayıldı, tek kuruş tazminat verilmedi. Böyle büyük bir acımasızlık var ' dedi.

Davaları kazandık ama işe geri alınan yok

Hukuksal mücadelenin sürdüğünden bahseden Çelik, 'Davalarımız vardı, sendikal ve işe dönüşte bazılarını kazandık ancak hala işe geri alınan işçi arkadaşımız yok, bekliyoruz. Diğer sendikaların desteği var ama ne yazık ki istediğimiz seviyede değil. Eylemlerimize halktan, sivil toplum kuruluşlarından ve basından yeterli desteği göremiyoruz. İzmir'de eylemler İstanbul'da olduğu gibi yankı uyandırmıyor. Bu sebepten konuyla ilgili İstanbul'da geniş kapsamlı bir eylem düşünüyoruz' şeklinde konuştu.

!Bir süredir eylemler yaparak işçi arkadaşlarımızın haklarını geri kazanmaya çalışıyoruz' diyen Ersin Çelik, 'Aşağı yukarı her gün Hugo Boss önünde eylem yapıyoruz. Acımasızca sendikalı olan işçiler işten atılıyor. Geçtiğimiz gün Gaziemir mağazasının önünde oturma eylemi yaptık, OHAL'i bahane ederek arkadaşlarımızı kaldırdılar. Biz de ESBAŞ'ta eylemlerimize devam ediyoruz' diye konuştu.

KUTU

Hugo Boss yönetimi işçileri yalanladı

Hugo Boss İzmir Fabrikası tarafından gazatemize yapılan açıklama ise iddiaların asılsız olduğu yönünde. Hugo Boss, açıklamasında şu sözlere yer verdi: Tekstil Sanayinin sendika üyesi çalışanlarına yönelik muamelesiyle ilgili iddialar asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır. Hugo Boss Grubu, Türkiye başta olmak üzere faaliyet gösterdiği tüm ülkerlerde çalışan ve müşterilerinin yasal haklarına saygı duymaktadır. Buna demokratik bir hak olan sendikalaşma hakkı da dahildir. Şirketimiz çalışanlarının tüm yasal haklarını en üst düzeyde gözetmekte ve onlara güvenli ve destekleyici bir çalışma ortamı sunmaktadır. n Şefika Bal