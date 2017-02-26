Birbirimize iyi geliyoruz

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Roman derneklerinin temsilcileriyle biraraya geldi. TBMM'nin ilk Roman Milletvekili CHP'li Özcan Purçu'nun da katıldığı buluşmada Romanlar her zaman yanlarında olan Başkan Pekdaş'a vermiş olduğu desteklerden ötürü teşekkür etti. Konak Belediyesi'nin Çınarlı Üç Fidan Rekreasyon Alanı'nda düzenlenen akşam yemeğine Roman sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticisi ile Roman mahallelerinin muhtarları katıldı

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Türkiye'nin en fazla Roman nüfusuna sahip ilçesinin Konak olduğunu belirterek, bu tür biraraya gelişlerin birlikteliği daha da güçlendirdiğini söyledi. Pekdaş, "Birlikte hem hoşça vakit geçirelim hem de daha kaynaşalım, sorunlarımızı dertlerimizi paylaşalım, birbirimize iyi gelelim istedik. Konak'ta birlikte yaşıyoruz, kentimize birlikte hizmet ediyoruz. Sorunlarımız ortak, bu yüzden çözümleri de birlikte yaratmak zorundayız. Biz size çok güveniyoruz. Sizler bu kentin rengi, dokususunuz. Herkese 'hayır'lı gelecekler" dedi.



Romanların TBMM'deki tek temsilcisi CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, “Bu ülke de bu kentte yaşıyorsak bir araya geleceğiz ve sorunlarımızı hep birlikte çözeceğiz. Bizler bu ülkenin renkleriyiz, bu ülkenin güler yüzüyüz. Herkes bizi çok seviyor ama bir araya gelemiyoruz. Kendi sıkıntımızı kendi içimizde yaşayan topluluk olarak yaşantımızı sürdürüyoruz. Sema Başkan mahallemizin ablası. Bu durumun avantajını kullanacağız. Birlikte sorunlarımızı çözeceğiz" diye konuştu.