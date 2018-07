Birbirlerine hayat oldular

Göztepe'de 80 yaşındaki İsmet Özgür 35 yıldır her sabah 4 buçukta kalkıp 2 saat yol yürüyüp hayvanları besliyor. Yüzde 80 engelli olan ve yürümekte zorlanan Özgür, kalbindeki pil ile yaşıyor. Hayvanların ona hayat olduğunu belirten Özgür 'Normalde zor yürüyorum ancak bu canlar beni hayata bağlıyor' diye konuştu

Süleyman Gülen- Göztepe'de yaşayan İsmet Özgür (80) hayvanları beslemek için her gün saatlerce yol yürüyor. Sabah dört buçukta kalkıp kalbindeki pil ile iki saat yol yürüyen Özgür, hayatını hayvanlara adamış. İnsanların hayvanları görmezden gelmesine sitem eden Özgür, "Ben yüzde 80 engelliyim. Kanser hastasıyım, kalp piliyle yaşıyorum. Normalde zor yürüyorum ancak bu canlar beni hayata bağlıyor. Onların sayesinde günde iki buçuk, üç saat yürüyorum. Yaşlı bir insan günde o kadar saat yürür mü? Ancak ben onlar için yürüyorum. İnsanlar hayvanlara yemek vermeye korkuyor, tekme vurmak daha kolaylarına geliyor. Yurtdışında böyle değil. Her hafta sonu barınakların önü insan dolar. Hayvanları alıp gezdirirler, evlerinden getirdikleri yiyecekleri hayvanlara verirler. Ben internete bakamıyorum, her gün bir hayvan parçalanıyor. Izdırap çekiyorum. Çocuk zevk için hayvanı alıp arabanın altına atıyor. Bu nasıl bir zevktir? Biz cani miyiz? Ne biçim bir insan olduk? İnsanların duygusuz olmasına çok üzülüyorum. Duygusuz taş gibi insanlar olmuşuz" dedi.

'Kedilerin annesiyim'

İzmir Göztepe'de 35 senedir kedi beslediğini söyleyen Özgür, bir kap yemek ile başladığını belirtti. Özgür, "Ben bir kapla başladım. Bir lokma peynir koydum, ekmek koydum. Her gün ellerimle besliyorum onları. Ben kedilerin annesiyim. Güzelyalı Parkı'nda topal bir kedi ile başladı hayatım. 35 sene evvel gazete almaya gittim. Kışın ortasında adamın biri dükkanına girdi diye kediye bir tekme vurdu, kediyi karşı duvara yapıştırdı. Kedinin ayağı koptu. Sonra onu alıp tedavi ettirdim ve hayatım tamamen değişti. 35 senedir her gün yemek veriyorum onlara. Tekme atan adam ise 1 ay sonra öldü. Allah'ın hikmetine inanıyorum ben. İlla beş vakit namaz kılmanıza gerek yok. Herkesin biraz da olsa hayvanları beslemesi yeterli" diye konuştu.