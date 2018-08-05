Birkaç sokağa bariyer yapmakla Kemeraltı yayalaşmaz

İzmir Yaya Derneği geçtiğimiz günlerde 15 Temmuz'dan itibaren Kemeraltı'nın yayalaştırılmasına yönelik destekleyici ve projenin genişletilmesine yönelik bir açıklama yapmıştı. Konu ile ilgili konuşan İzmir Yaya Derneği Başkanı Ali Rıza Avcan, sadece bariyerleri indirmekle yayalaştırmanın olmayacağını söyledi

Süleyman Gülen- 15 Temmuz'dan itibaren sabah 10.30 ile akşam 17.30 arasında Kemeraltı taşıt girişlerine kapatılmış ve yayalaştırma yönünde önemli bir adım atılmıştı. Türkiye'nin tek yaya derneği olan İzmir Yaya Derneği konu ile ilgili açıklamasında bu durumu desteklediklerini ancak genişletilmesi gerektiğini belirtmişti. Konu ile ilgili İzmir Yaya Derneği Başkanı Ali Rıza Avcan gazetemize değerlendirmelerde bulundu.

20 yıl gecikmiş bir uygulama

2000'lerin başından itibaren böyle bir uygulamaya geçilmesi gerektiğini söyleyen Avcan, Kemeraltı'nın yayalaştırılması ile ilgili UKOME'nin 1998-1999 yıllarından bu yana çeşitli kararları yayınladığını, 2014'te aynı kuruldan Kemeraltı'nın yayalaştırılmasına yönelik kararın çıkmasına rağmen uygulanmadığını söyledi. Avcan, "Arabadan inip yürümeye başlayan bile bizim müstakbel bir üyemiz. Kuruluşumuz ile birlikte Kemeraltı yayalaştırma açısından önem verdiğimiz bir yer. Kemeraltı'nın yayalaştırılması ile ilgili UKOME tarafından alınmış 20 yıl öncesine dayanan kararlar var. UKOME'nin 1998-1999 yılından bu yana Kemeraltı'nın yayalaştırılması ile ilgili kararları var. Bu kararların büyük bir kısmı birtakım nedenlerden dolayı bugüne kadar uygulanamamış. 20 yıldır uygulanması gereken bir karardır. Yapılan yeni bir uygulama değildir. Kemeraltı'nın birçok bölgesi fiilen yaya bölgesidir. Uygulamanın tek farkı Kemeraltı'ndaki belli başlı sokaklara girişlerdeki elektronik bariyerlerin kaldırılıp indirilmesi. Bunun dışında Kemeraltı'nın yayalar için daha iyi hale gelmesine yönelik bir çalışma yok. Örneğin engelliyseniz Kemeraltı'nın içerisinde gidebileceğiniz hiçbir tuvalet yok. Gece ışıklandırma olmadığı için rahatça yürüyemezsiniz. Özellikle görme engelli bireylerin yürümesi için Kemeraltı'nda hassas bir yüzey yok. Zemin tamamiyle görme engelli bireylerin yürümesini engelleyecek biçimde. Kemeraltı akşam 17.30'a kadar taşıtlara kapalı. Bu bizim için yeterli değil, sürenin hiç değilse yaz dönemi için 19.30'a uzatılması gerekiyor. Bu uygulama yapılırken esnafa danışılması gerekiyordu. Bu konu yüzünden esnaf tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne iletilmiş 180'den fazla şikayet mektubu var. 130 tanesi ise toptancılar tarafından iletilmiş, kendilerine danışılmadığını söylüyorlar" dedi.

'Sürdürülebilir olmalı'

Kemeraltı'nın yayalaştırılması projesinin iyi bir başlangıç olduğunu ancak sürdürülebilir olması gerektiğini belirten Avcan "Evet Kemeraltı'nda bir bölgeyi yayalaştırdık ancak Konak Meydanı ve yakın çevresinde eskiden yaya bölgesi ilan edilmiş yerler, araç işgali altında. Kemeraltı'nın içerisini yayalaştırıyorsunuz ancak daha önce yaya bölgesi olarak ilan ettiğiniz yeri yaya bölgesi olmaktan çıkartıyorsunuz. Bu, sorunları halının altına süpürmektir. Kemeraltı'ndaki yaya bölgelerini Kemeraltı'nın çevresindeki yaya bölgeleri ile ilişkilendirmek gerekiyor, iş sadece Kemeraltı ile bitmiyor. Konak da yaya bölgesi olarak kalmalı. Uygulanan bu proje, yayalaştırma için iyi ve desteklenmesi gereken bir proje. Konuştuğumuz birçok yaya ve esnaf uygulamanın güzel olduğunu söyledi ancak uygulama devam edecek mi diye de endişelerini söylediler. Seçim yaklaştıkça bu uygulama zayıflayacak mı, araçlar girmeye devam edecek mi diye soruyorlar. O yüzden bizim amacımız bu işin sürdürülmesi ve daha da yaygınlaştırılması" dedi.

'İdarelerin iradesizliğidir'

Kemeraltı'nın yayalaştırılması için 2000'lerden bu yana alınmış ancak uygulanmamış kararların olduğunu söyleyen Avcan, bu durumun idarelerin iradesizliği olduğunun altını çizdi. Avcan "2000'lerden itibaren buraların yayalaştırılmasının plan kararları var. Buraları zaten çok önceden yaya bölgesi. Bugüne kadar Kemeraltı'na taşıtların girmesine izin vermesiyle idareler ciddi bir suç işlemiş oluyorlar. İdarelerin iradesizliğini ortaya koyan bir durum. 2005 yılında buraların planları yapıldı ve hiçbir şekilde araçlar giremez diye mevcut kararlar var. Burada sorun 15 yıldır neden böyle bir uygulamaya geçilmediğidir. Hem 2005 hem de 2007'de İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Kemeraltı'nın yayalaştırılmasına yönelik onaylı belgeler var. Kemeraltı, Konak Meydanı'ndan limana kadar yaya bölgesi düzenlenmesinin yapılması gerekiyor. İnsanların rahat hareket etmesi lazım. İzmir'de parça parça yapılmış halde. Sevgi Yolu, Mimar Kemalettin Caddesi ve Kıbrıs Şehitleri Caddesi bunlardan biri. Bu uygulama yapılması gerekenin geç yapıldığının ifşasıdır" diye konuştu.