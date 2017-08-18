Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'ndan 3+3'lük zam teklifine tepki!

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu İzmir İl Temsilcisi Tamer Yiğit Güler, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına seyyanen 750 TL zam yapılmasını istediklerini açıkladı. Hükümet ile toplu sözleşmede yetkili Konfederasyon arasıdaki görüşmeleri "Orta oyun" diye niteleyen Güler, "Enflasyonun altında kalan 3+3 zam teklifinin tartışılacak yanı yoktur. Orta oyunun oyuncularına kırmızı kart gösteriyoruz. Biz bu ortaoyunun figüranı asla olmayacağız" dedi

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu İzmir İl Temsilcisi Tamer Yiğit Güler, Hükümet ile yetkili sendikayla yapılan memur toplu iş sözlemesi görüşmeleriyle ilgili basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına Tüm Yerel Sen Sendikası 1 Nolu Şube Başkanı Bilal Altıner, Eğitim İş 1 Nolu Şube Başkanı Adem Yıldırım, Büro İş Şube Başkanı Soner Sönmez, 3 No'lu Şube Başkanı Hüseyin Çalışkan, Eğitim İş 4 Nolu Şube yöneticileri Genel Sağlık İş yöneticileri ve sendikaların şube başkanları, yöneticileri, temsilcileri katıldı. Tamer Yiğit Güler, yaklaşık 3 milyon 200 bin kamu emekçisi ile 1 milyon 900 bin memur emeklisinin ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde yine bir orta oyun sergilendiğini söyledi. Oyunun ilk perdesinde yetkili fakat etkisiz yandaş sendika kurgulanan oyun gereği zam oranlarını çift haneli olarak istediklerini belirttiğini dile getiren Güler, "Sonrasında ikinci perdede hükümet teklifini açıklıyor, Ne tesadüf ki hükümet, teklifini açıkladığı anda bu yandaş sendikadan bir hamle geliyor ve 'Bu teklife kapalıyız' yazılı mavi kartlarını çıkarıyorlar. Kamuoyuna poz veriyorlar. Daha da ilginci; hükümetin teklifine önceden hazırlanıp yanlarında getirdikleri mavi kartları çıkartarak teklifi kabul etmediklerini belirten bir ifade kullanıyorlar. Bu tamamen her sözleşme döneminde olduğu gibi, hükümet ile yandaş sendikası tarafından kurgulanıp oynanan bir orta oyunundan başka bir şey değildir" dedi.



"TEKLİFİN YILLIK ORTALAMASI YÜZDE 4.5"



2018- 2019 yıllarına ilişkin toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında Hükümet'in ücret ve maaşlara yüzde 3+3 oranında zam yapma teklifinde bulunduğunu, altışar aylık dönemler halinde yapılması önerilen bu yüzde 3'lük zamların yıllık ortalamasının yüzde 4,5 gibi çok komik bir orana denk geldiğini belirten Güler, "Biz Birleşik Kamu İş olarak; bu yüzdelik dilimler yerine taban aylıklara ve maaşlara seyyanen zam yapılmasını istiyoruz. Hükümet'in 3+3 zam önerisini eleştiren Güler, "Hükümetin hiçbir zaman gerçekleşmeyen enflasyon hedefinin bile altında kalan bu önerinin tartışılacak bir yanı bulunmamaktadır. Yoksul memurun sırtından kamburu atması için taban aylığa zam, tüm yan ödemelerin emekliliğe yansıtılması, ek gösterge sorununun ortadan kaldırılması ve insanca yaşanacak bir ücret istiyoruz"dedi.



"2002 SONRASI ÜCRETLER MİLLİ GELİR ARTIŞININ GERİSİNDE KALDI"



Güler, yetkili konfederasyon temsilcilerinin kamu çalışanlarının haklarını korumak gibi bir dertleri olmadığını bildiklerini, Hükümet'in her önerisine boyun eğerek kabul etmeye hazır olduklarını gözlemlediklerini söyledi. Memurlara seslenen Güler, "Tüm emekçilere sesleniyoruz. Artık uyanın. Partizanlık yapmanın zamanı değil. Zaman ekmeğinize sahip çıkmanın zamanı. Siz sessiz kaldıkça daha çok acı çekmeye devam edeceksiniz. Kamu emekçilerinin önümüzdeki gelecek iki yılı yandaş konfederasyonun teslimiyetçi tutumuna emanet edilemez. Bu nedenle tüm kamu emekçilerini gelecekleri açısından yaşamsal önem taşıyan haklarına sahip çıkmaya çağırıyoruz. 2002'den sonra kamu emekçilerinin ücretleri enflasyonun üzerinde artırılmış olsa da milli gelir artışının gerisinde kalmış, bu yolla da kamu çalışanlarının milli gelirden aldığı pay azalmıştır" dedi.



SEYYANEN 750 TL ZAM TALEBİ



En düşük memur aylığının 2002 yılında milli gelirden aldığı pay kadar bir pay alabilmesini sağlamayı esas alan bir ücret zammı talep ettiklerini açıklayan Güler, "Çalışanların 2002 yılından bu yana karşı kaşıya kaldığı kayıplar yüzdelik zamlarla telafi edilemeyecek bir noktaya ulaşmıştır. Bu nedenle, emekli memurlara da yansıtılabilecek şekilde kamu çalışanlarına seyyanen bir zam yapılması kaçınılmazdır. En düşük memur maaşı dikkate alınarak öncelikle tüm kamu çalışanlarının maaşlarına seyyanen 750 lira zam yapılmalıdır. Biz bu orta oyunun bir parçası olmayacağız, figüranı ise asla. O yüzden biz mavi kart yerine tüm bu orta oyunun oyuncularına direk kırmızı kart çıkarıyoruz" dedi.