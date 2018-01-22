Birlikte doğdular birlikte öldüler!

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencisi ikiz kardeşler Büşra ve Kübra Korkmaz, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde toprağa verildi

İkizlerin İzmir Adli Tıp Kurumundan cenazelerini teslim alan baba Ali Korkmaz, 18 yaşında yaşamını yitiren ikizlerinin ilkokuldan bu yana aynı okulda okuduğunu, aynı sınıfta aynı sırayı paylaştığını anlattı. Baba Korkmaz, "Aynı gün dünyaya gelen çocuklarım aynı gün dünyadan göçtüler." dedi.



DSİ'de sondör olarak çalıştığını, acı haberi görevli olduğu Muğla'da aldığını aktaran Korkmaz, emekliliği hak ettiğini ancak bu yıl üniversitenin kimya bölümüne yerleşen kızları için çalışmaya devam ettiğini dile getirdi.



Cenazeleri Kemalpaşa'nın Soğukpınar Mahallesi'ne getirilen Korkmaz kardeşler için Soğukpınar Terzi Sadık Camisi'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı.



Cenazeye ikizlerin babası Ali, kardeşleri Esra ve Ayşegül Korkmaz, yakınları ve sınıf arkadaşları katıldı. Anne Hatice Korkmaz ise sağlık durumu nedeniyle camiye gelemedi.



Büşra ve Kübra'nın yakınları ile arkadaşları, tabutun başında gözyaşı döktü.



Cenazeler, Kemalpaşa ilçesindeki Cennet Bahçesi Mezarlığı'nda yan yana defnedildi.





"Bugün yeni odalarına yerleşeceklerdi"



İkizlerin eniştesi Tahsin Yavuz, yaptığı açıklamada, çocukların eviyle kendi evlerinin çok yakın olduğunu, baba Korkmaz'ın il dışında görevli olduğu dönemlerde çocuklarla kendisinin ilgilendiği belirtti.



Çocukluktan beri aynı okullarda okuyan kardeşlerin bu yıl aynı üniversitede aynı bölümü kazanınca çok mutlu olduğunu aktaran Yavuz, kardeşlerin üniversiteye her gün servisle gidip geldiğini, serviste sorun yaşayınca yurda yerleştiklerini anlattı.



Yavuz, ikizlerin kampüsün içindeki diğer yurda geçmek için kendisinden yardım istediğini aktararak "İlk önce üniversitenin dışındaki yurda yerleştiler. Üniversitenin içindeki yurda geçmek istediler. 4 gün önce aradılar, 'Yurt çıktı' dediler. Gittim yurtlarından alıp yeni yurtlarına götürdüm. Aynı odada yer olmayınca birkaç gün ayrı odalarda kaldılar. Bugün birlikte kalacakları odaya yerleşeceklerdi." dedi.



Tek yumurta ikizleri olan Korkmaz kardeşlerin birbirinin çok sevdiğine işaret eden Yavuz, şunları söyledi:



"Küçükken birinin başı ağrısa diğerinin de yarım saat sonra başı ağrır, biri hasta olsa diğeri de hastalanırdı. Her şeyleri tek vücut gibiydi. Ailesine çok düşkün çocuklardı. Tüm arkadaşları çok üzüldü. Çevreleriyle çok iyi geçinirlerdi. Mütevazi çocuklardı. Sevecen, cana yakın insanlardı. Kendi çocuklarımdan ayırt edemezdim onları."



İkizlerin eğitim dönemi bitmesine rağmen bütünleme sınavları için Manisa'da kaldıkları, bugün ve cuma günü sınavlarının olduğu öğrenildi.



Olay



Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, bir aracın önce yayalara ardından tren istasyonu korkuluklarına çarpması sonucu yayalar Büşra ve Kübra Korkmaz ile araç içerisindeki Ahsen Doğan (18) ve Aleyna Savaş (18) hayatını kaybetmiş, sürücü Halil Sarı (19) ile yolculardan Orçun Nuray (18) ise ağır yaralanmıştı.