Birlikte kaza yaptılar, hafızalarını kaybettiler, ama dostluklarını unutmadılar

İlkokul 1. sınıfta tanışan ve iyi dost olan Hilal ve Simge, 10. sınıfı tamamladıklarında bir kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı, beyinlerinden hasar alan 16 yaşındaki genç kızlar kazayı ve birçok şeyi geçici hafıza kaybı nedeniyle unuttu. İki genç kızın unutmadıkları tek şey ise birbirlerini tanıyıp dost oldukları

Karabağlar ilçesinde yaşayan Simge Kekeç ve Hilal Önder'in hikayesi Ulubey İlkokulu'nun 1. sınıfında başladı.



Çok iyi arkadaş olan iki kız, 10 yıl boyunca birbirinden hiç ayrılmadı ve Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nin 10. sınıfını da aynı sınıfta ve aynı sırada tamamladı.



Dar gelirli ailelerine destek olmak ve harçlıklarını çıkarmak isteyen 16 yaşındaki Simge ve Hilal, yaz tatiline girdikten sonra iş başvurusunda bulunmak için 4 Haziran'da evlerinden çıktı. Dostluk Bulvarı'na geldiklerinde yolun karşısına geçmek isteyen Simge ve Hilal'e Suriyeli sürücü S.H'nin kullandığı 35 MB 0030 plakalı kamyonet çarptı.



Beyin kanaması geçiren, kafatası ve bacağında kırıklar olan Simge, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, 1 hafta yoğun bakım ünitesinde kaldığı hastaneden 17 gün sonra da taburcu edildi.



Kazanın hemen ardından "öldü" sanılan, şans eseri kurtulan ancak kafatasındaki kırıklar nedeniyle ağır bir ameliyat geçiren Hilal de Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden 21 Haziran'da evine döndü.



Simge ve Hilal'in ortak kaderi yine değişmedi, iki kız da hem kazayı hem de yaşadıkları birçok şeyi ya hatırlamıyor ya da çok güçlükle hatırlıyor. Ancak birbirlerini unutmadı.



Hayata tutunduklarında ilk işleri de adlarını sayıklayarak uyandıkları dostlarına kavuşmak oldu.





Gözyaşlarıyla sarıldılar

"Dost değil, kardeşiz biz"



Olay

İki kızın buluşması Hilal'in evinde oldu, Simge kendisi gibi saçları kazınan arkadaşını görünce "Bak Hilal, ben nasıl olmuşum, seni çok özlemişim, kaç gündür senin adını duyunca ağlıyordum." dedi.Gözyaşlarıyla arkadaşına sarılan Simge, "Kaç ay oldu görüşmedik biz belki sene olmuştur, kaza yapmışız ama ben hatırlamıyorum. En son eğlenceliydi, güzel bir şeyler yapıyorduk ama hatırlamıyorum ki tam. Güzeldi, okuldaydık galiba, onu hatırlıyorum." dedi.Yatakta hiç kıpırdamadan yatan Hilal de "Seni çok bekledim Simge." dedi.Simge, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hilal ile iyiyiz, mutluyuz. Kendimi bildim bileli tanıyorum ben Hilal'i. Birinci sınıftan beri birbirimizi tanıyoruz. Sonra nasıl arkadaş olduk onu bilmiyorum. Dost değil kardeşiz biz. En son ne zaman gördük bilmiyorum ama kaza yapmışız o zaman görmüşüzdür herhalde. Anımız yok bizim hatırlamıyoruz, okuldaydık biz başka anımız yok." dedi.Hilal ise Simge ile üniversiteye gitmenin ve milli takıma kadın futbolcu olarak girmenin hayalini kurduğunu unutmadığını söyledi."Hayatta en çok sevdiğiniz kişi kim" sorusuna Hilal "Simge", Simge ise "Hilal" yanıtını verdi.Hilal'in ablası Berivan Önder, hastane sürecinin çok kötü geçtiğini belirterek, "Ölüm riski var dediler bize, yaşaması bile büyük mucize. Çok zor bir beyin ameliyatı geçirdi. Çok şükür yaşıyor, kırıkları da var. Hiçbir şekilde hareket edemiyor. İyileşecek inşallah." dedi.Kardeşinin birçok şeyi hatırlamadığını, doktorların yaşadıklarını zamanla hatırlayacağını söylediğini de ifade eden Önder, "Kardeşim futbolcuydu, milli takıma girmeyi çok istiyordu." dedi.Maddi sıkıntılarının da olduğunu, Hilal'in hayatını kazanmayı çok istediğini anlatan Önder, kardeşinin kazadan sonra yürüyemediği için kontrol amacıyla hastaneye ancak ambulansla gitmeleri gerektiğini, önce kız kardeşini sağlığına kavuşturmayı amaçladıklarını dile getirdi.Simge'nin annesi Gülay Altın da iki genç kızın hayatta kalmasından çok mutlu olduklarını, ancak iki genç kızın da hayatının değiştiğini, yüksek hızla kazaya neden olan sürücünün adalet önünde cezasını bulmasını istediklerini belirtti.Karabağlar ilçesi Dostluk Bulvarı'nda 4 Haziran'da Suriyeli sürücü S.H'nin kullandığı 35 MB 0030 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan iki genç kıza çarpmış, kazada yaralanan Simge Kekeç ile Hilal Önder sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.Güvenlik kamerasınca kaydedilen kazanın ardından kamyonet sürücüsü tutuklanmıştı.