Bisiklete binmeyi oğlundan öğreniyor

Zeynep Kaya-42 yaşındaki ev hanımı Nuray Açışlı yıllardır hayalini kurduğu -42 yaşındaki ev hanımı Nuray Açışlı yıllardır hayalini kurduğu bisiklet sürmeyi Konak Sahil'de öğrenmeye başladı.

10 yaşındaki oğlundan bisiklet sürmeyi öğrenen 42 yaşındaki Açışlı, bisikleti spor yapmak amacıyla kullanacağını söyledi.Aldığı kilolar nedeniyle hem spor yapmak hem de yeni jenerasyona ayak uydurmak amacıyla bisiklet sürmeye başladığını belirten Açışlı, 'Oğlumla 4 aydan beri bisiklet öğrenmeyi planlıyorduk, bisiklet kartımızı ocak ayında çıkarttık, hava koşullarının uygun olması için fırsat kolluyorduk. Oğlum sürekli derdi 'Havalar güzel olsun, sana bisiklet kullanmayı öğreteceğim anne', Yıllardır bisiklet sürme hayalleri kuruyordum. Hobi olarak öğrenmek istiyorum, aynı zamanda öğrenmeye çalışırken de çok keyif alıyorum" dedi. Küçükken bisikleti olmadığı için kullanmaya fırsatı olmadığını söyleyen Açışlı, 'Kısmet olursa her gün sabah akşam bisiklet kullanacağım' dedi. Kendi arabası olduğunu açıklayan Açışlı, "Araba kullanabiliyorum. Bisiklet sürmeyi öğrenirsem, motor da almayı düşünüyorum. Motor isteğimi kardeşime söyleyince, 'Daha sen bisiklet sürmeyi bilmiyorsun, ben sana motoru nasıl vereyim' dedi. Bu açıdan bakınca motorun daha zor olduğunu düşünüyorum, ama hırs yaptım, bisiklet de süreceğim, motor da kullanacağım" dedi.