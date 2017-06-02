Bisikletle Güney Amerika turuna çıkan İzmirli'den acı haber

İzmirli 45 yaşındaki heykeltraş Mithat Altınay, 7 ay önce bisikletiyle çıktığı Güney Amerika turu kapsamında gittiği Arjantin'de bir TIR'ın çarpması sonucu yaşamını yitirdi

Bisiklet tutkunu, gezgin Mithat Altınay, geçen 1 Kasım'da İstanbul'dan uçakla geçtiği Venezuela'dan bisikletle Güney Amerika turuna başladı. Buradan sırasıyla Brezilya, Bolivya ve Arjantin'e geçti. Geçen 31 Mayıs'ta Arjantin'de Bahia Blanca -Tornquist Karayolu'nda Altınay'ın kullandığı bisiklete 35 yaşındaki Arjantinli Alesandro Guzman'ın kullandığı aynı yöne giden TIR çarptı. Altınay, olay yerinde yaşamını yitirirken, TIR şoförü gözaltına alındı.



Bir Arjantinli TIR şoförü ile geçen 20 Mayıs'ta çektirdiği son fotoğrafını kısa bir süre önce Facebook'taki sayfasında paylaşan Altınay'ın geçen 1 Mart tarihine dönüş bileti bulunmasına rağmen dönmeyip, turuna devam ettiği öğrenildi. Altınay'ın ölümü Arjantin'deki gazetelerde de haber olarak yer aldı. Altınay'ın İzmir'de yaşayan ailesinin bugün akşam, cenazeyi almak üzere Arjantin'e gideceği öğrenildi.