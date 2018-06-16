Bisikletler için yeni park yerleri

Bisiklet kullanımını teşvik için yeni projeler üreten İzmir Büyükşehir Belediyesi, “Bisikleti Tercih Et, Ücretsiz Park Et” sloganıyla 16 kapalı otoparkta "ücretsiz bisiklet parkları" oluşturdu

İzmir Büyükşehir Belediyesi “Bisiklet kenti” olma yolunda önemli projelere imza atmaya devam ediyor. Kent içindeki bisiklet yollarını 61 kilometreye çıkaran ve BİSİM projesiyle bu sporu yaygınlaştıran Büyükşehir Belediyesi, "Sayım Totemleri"nden sonra, 16 katlı ve kapalı otoparkta ücretsiz bisiklet park yerleri oluşturdu. Bisikletlerin bir ulaşım aracı olarak otopark sistemleri ile entegrasyonunu sağlamak ve bisiklet kullanımını cazip hale getirmek amacıyla “Bisikleti Tercih Et, Ücretsiz Park Et” sloganı altında başlatılan çalışmalar tamamlandı. Bisikletlerin park yeri aparatları ile uygun noktalara dikkat çeken yönlendirme ve bilgilendirme tabelalarının montajı yapıldı. Toplamda 102 adet bisiklet park aparatı montajı yapılarak 203 bisikletin park edebileceği bir alan y aratıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN şirketinin bisiklet park alanlarını kurduğu otoparklar ise şöyle:

Çankaya Katlı Otoparkı, Konak Katlı Otoparkı, Alsancak Katlı Otoparkı, Alsancak Yeraltı Otoparkı, Fuar Yeraltı Otoparkı, Kahramanlar Katlı Otoparkı, Alsancak Tam Otomatik Otoparkı, Gaziemir Katlı Otoparkı, Buca Kasaplar Meydanı Otoparkı, Hatay Katlı Otoparkı, Göztepe Katlı Otoparkı, Eşrefpaşa Katlı Otoparkı, Bornova Katlı Otoparkı, Bostanlı Katlı Otoparkı, Bahriye Üçok Otoparkı, Alaybey Katlı Otoparkı.