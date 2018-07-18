Bisikletli düğün konvoyu

İzmir'de geçtiğimiz günlerde bisiklet üzerinde evlenen ve evlendirme dairesine kadar bisikletli konvoyla giden Alican Kabaca(28) ile Hilal Doğan Kabaca (29) o anları anlattı. İyi ki böyle bir şey yaptıklarını söyleyen çift, hayatlarında unutulmayacak bir gün geçirdiklerini belirtti

Süleyman Gülen-Güzelyalı'dan 20 kişilik bisiklet grubu ile başlayan düğün konvoyu Kültürpark evlendirme dairesine kadar 7 buçuk kilometre pedal çevirdi. Konvoyda her meslekten insanın pedal çevirdiğini belirten Alican Kabaca, büyük bir dayanışmanın olduğunu belirtti. Kabaca "Evlendirme dairesine kadar olan 7 buçuk kilometrelik yolda konvoy halinde giderken etraftan çok güzel tepkiler aldık. Korna çalıp bize el sallayanlar, yanımızdan yavaşça giderek bize tebrik mesajlarını iletenlerle çok güzel bir sürüş oldu. Kadın ve erkek bisikletin keyfini sürdüğü zaman birlikte yaşamak ve birlikte devam ettirmenin tadı çok başka. Bisiklet üzerinde acaba evlenebilir miyiz, yapabilir miyiz diye önceleri çok düşündüm. İzmir sıcağını ve takım elbiseyle olacağımı düşündüğüm zaman benim için zor olacak bir süreçti. İkimiz de düzenli bisiklet sürdüğümüz için arkadaş ortamımızda bu fikir ortaya atıldı. Biz de bu fikri benimsedik. Neden olmasın dedik. Bize bu konuda en büyük destek ve yardımı Accell Bisiklet genel müdürü Anıl Şakrak ve halkla ilişkiler müdürü Muhlis Dilmaç yaptı" dedi.

Alışık olmadıkları bakışlara maruz kaldıklarını söyleyen Hilal Doğan Kabaca ise "Evlendirme dairesine giderken etraftan alışık olmadığımız garip bakışlar ve alkışlar gördük. Evlendirme dairesinde ise onca arabaların arasına bisikletlerimizi park ederek nikahımız kıyıldı ve diğer evlenecek olan çiftler gelip bizi alkışladı" şeklinde konuştu.