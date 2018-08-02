Bisikletli kahve yolculuğu

11 yıldır düzenli olarak bisiklet kullanan Urim Babacan (57) çıktığı turlarda yanında kahvesini götürmesiyle ün saldı. 3 yıl önce Urim Baba'nın Kahvesi patentini alan Babacan gelenlere kahvesinden ikram ediyor. Bisikletli arkadaşlarının da desteğiyle Urim Baba'nın Kahvesi patentini alan Babacan, 10 yıllık isim hakkını elinde bulunduruyor. Babacan, İnciraltı Kent Ormanı'nda bisikletiyle insanları ağırlıyor

Süleyman Gülen- 3 yıl önce Urim Baba'nın Kahvesi patentini ve 10 yıllık isim hakkını alan Babacan İnciraltı Kent Ormanı'nda yanına uğrayanlara değirmende taze çektiği kahvesinden ikram ediyor. İzmir'de ve Türkiye'deki tüm bisiklet grupları ve derneklerinin tanıdığı Babacan, tek başına Türkiye'nin birçok şehrini gezdi.

Bisiklet sayesinde yeniden doğduğunu belirten Babacan, bisiklet üzerinde görmediği şeyleri gördüğünü söyledi. Babacan "Günlük ortalama 30 kilometreden fazla pedal çeviriyorum. Bisikletle uzun turlar yaptık. Gittiğim yerlerde sürekli kahveler yaptım. 3 sene önce burada İnciraltı'nda kahve olayımızı başlattık. Ben emekli adam olduğumdan dükkanla parayla falan işim olmadığı için çatısı olmayan bir yer olsun dedik ve İnciraltı'nda başladık. Gelen giden herkes kahvemizden içiyor. Bizde sadece fal bakılmıyor. Bisiklete başlama dönemim teknolojiye denk geldiği için bisiklet gruplarına katılmaya başladım. Derneklere üye oldum, onları takip etmeye başladım. Bunlar gidiyorsa ben de giderim dedim ve aralarına katıldım. Dünyam değişti, yeniden doğmuş gibi oldum.

Günlerce pedal çeviriyorum

Kendimi her bisiklete binişimde harika hissediyorum. Birçok festivale katıldım, kendi başıma tur yaptım. Bisikletle Çanakkale'ye, Edirne'ye, Denizli'ye, Salda Gölü'ne, Antalya'ya, Mersin'e gittim. Günlerce pedal çeviriyorum, gece güzel uyuyorum ve sabah her seferinde daha dinç kalkıyorum. Bisiklet benim için özgürlük. Yaşanmamışları yaşamak. Bisiklet sayesinde gözün görmediği şeyleri görüyorum. Bisiklet arabayla geçtiğin yerlerde görmediğim şeyleri bana gösteriyor. En ufak ayrıntıları, karıncayı bile görüyorum. 3 yıldır burada Urim Baba'nın kahvesini yapıyorum. Urim Baba kahvesinin patentini de aldık, 10 yıllık isim hakkı da bende. Arkadaşlarımın desteği sayesinde yaptım. Bunu ticari amaçla kullanmıyorum, belge evde duruyor. Arkadaşlar logosunu da tasarladı sağolsunlar. Şimdi Urim Baba'nın Kahvesi adıyla tişört bastıracağım. İsteyene tişörtünü getir, baskı yapalım kahveler de benden diyeceğim. Özel olarak kahve fincanları da yaptırdım" diye konuştu.