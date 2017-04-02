Bitişik eğik el yazısı öğrenen çocuk dik yazıda zorlanacak

Kübra Topal-Bakan İsmet Yılmaz, yıllardır tartışmalara neden olan 'bitişik eğik -Bakan İsmet Yılmaz, yıllardır tartışmalara neden olan 'bitişik eğik el yazısı 'na son verileceğini, onun yerine önümüzdeki eğitim yılından itibaren dik temel harflerin kullanılacağını açıkladı. Eğitim İş İzmir 4 Nolu Şube Başkanı Haşim Karaman, 'Biz baştan beri el yazısına karşıydık, MEB'in yaptığı yanlışın farkına varması bizi sevindirse de yıllardır bitişik eğik el yazısı öğrenen çocuklar dik yazıya geçtiklerinde zorlanacak' diye konuştu.



'Eğitim sistemi her yıl değişiyor'



'Söylenilen ile yapılan birbirini tutmuyor'

Eğitim İş İzmir 4 Nolu Şube Başkanı Haşim Karaman bitişik el yazısı uygulamasının gelecek eğitim yılından itibaren kaldırılmasını değerlendirdi. Karaman, 'Milli Eğitim Bakanlığı 2004-2005 eğitim yılında program değişikliğine giderek ilkokul birinci sınıfta tümdengelim yöntemi ile öğretilen okuma yazma eğitimini harf yöntemi şekline çevirmiş ve temel dik yazıdan vazgeçerek el yazısını benimsemişti. Çocuklar el yazısı ile güzel yazı yazmaktan uzaklaştı, bir harf yazılışında harcadıkları performansın birkaç katı efor harcamak zorunda kaldılar. El ve parmak kasları tam gelişim göstermediği için okunaklı yazı yazamayan öğrencilerin özgüveni zedelendi' dedi. İkinci ya da üçüncü sınıftan sonra el yazısının öğretilmesinin daha sağlıklı olduğunu söyleyen Karaman, 'Çocuklar ilkokula 5,5 yaşında başlıyor, çocukların gelişim seviyesi birbirinden farklı ve bu zor beceriyi bütün çocuklardan beklemek zaten yanlış. Ayrıca uygulamanın gerçek hayatta bir karşılığı yok. Kitaplardaki yazılar dik yazı, elektronik aletlerde el yazısı harfleri kullanılmıyor. Çocuklar 'Ben bunu niye öğreniyorum?' sorusuna cevap veremedikleri için motive olmakta zorluk çekiyorlardı' şeklinde konuştu.Ortaokuldaki öğretmenlerin öğrencilerin el yazısı ile yazdıklarını anlamadıkları için düz yazıya geçildiğini ifade eden Karaman 'Bir öğretmen el yazısı ile yazalım derken bir başkası düz yazı istiyordu. Bu yüzden bu zamana kadar birçok öğrenci ikilemde kaldı. Ayrıca ders kitaplarının da düz yazıyla hazırlanmamış olması çocukların kafasını zaten karıştırıyordu. Bu konuda milli eğitimin yaptığı yanlışı görerek geri adım atması, bizi sevindirse de ara sınıftaki öğrencilerin durumlarının ne olacağı hala belli değil. Üstelik yıllardır bitişik eğik el yazısı öğrenen çocuklar dik yazıya geçtiklerinde de zorlanacak' dedi. Eğitim sisteminin her yıl değiştiğini söyleyen Haşim Karaman 'Sadece yazı konusunda değil, sınav konusunda da eğitim sistemi sürekli değişiyor. Artık veliler ve öğrenciler ne yapacaklarını bilmiyor. Öğretmenler uzmanlar ve akademisyenler olarak artık Milli Eğitim'in değişiklik yapmamasını ve Avrupa'daki eğitim sistemini inceleyerek Türkiye'de uygulamasını istiyoruz' dedi.Türk Eğitim Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Merih Eyüp Demir, 'Biz baştan beri bu konuda itirazımızı yaptık ve yapılması gerekenleri dile getirdik. Eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı zamanında bitişik el yazısıyla ilgili bir anket çalışması gerçekleştirildi. Fakat Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) sanki bu konuda herhangi bir anket yapılmamış gibi bilgi verdi ve anket dikkate alınmadı' dedi. Öğretmenler olarak fikirlerine aykırı davranıldığını söyleyen Demir, 'Birinci sınıfa giden bir çocuk, daha dik harfleri zor yazarken, bitişik el yazısını yazmasını beklemek kadar saçma bir şey olamaz. 12 yıl boyunca bu çocuklara söylediğiniz şeyle, yaptığınız uygulama birbirini tutmuyor.' şeklinde konuştu. Demir, 'Baştan beri itiraz ettiğimiz bitişik el yazısı konusunda geri adım atıldığını görüyoruz. Bu geri adımın doğru bir karar olduğunu söylüyor ve yetkililere teşekkür ediyoruz. Fakat bu yanlışlıktan dönülse de ara sınıfta olan çocukların vebalini kim üstlenecek bunu öğrenmek istiyorum' dedi.