Karşıyaka Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında hazırladığı Gençlik, Spor ve Sağlıklı Yaşam Festivali muhteşem gösterilerle başladı. Başkan Akpınar '19 Mayıs'ı gururla kutluyor, 19 Mayıs'ı yaratanları saygıyla, sevgiyle, minnetle selamlıyoruz. Bize her yer Samsun, her gün 19 Mayıs' dedi

Karşıyaka Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen "Gençlik, Spor ve Sağlıklı Yaşam Festivali", Bostanlı Pazaryeri'nde başladı. Kentte şölen havası estiren festivalin açılışında Kalplerin Ritmi Çocuk Korosu Konseri ile Latin dansları, bale, cimnastik ve zumba gösterileri sergilendi. Alanı dolduranlar gönüllerince eğlenmenin ve 19 Mayıs'ı kutlamanın mutluluğunu yaşadı. Açılışa; Başkan Akpınar'ın yanı sıra, CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, İlçe Balkanı Uğur Yıldırım, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile yüzlerce Karşıyakalı katıldı.



Dostluk ve barış kazandı

Bize her yer Samsun

Final Feridun Düzağaç'la

Festivalin ilk gün etkinlikleri kapsamında ayrıca, Karşıyaka Belediyesi'nin Latife Hanım Mahallesi'nde inşa ettiği 'Karşıyaka Efsaneleri Futbol Tesisi de anlamlı bir gösteri maçı ile hizmete alındı. Bir dönemin önemli futbolcularının sahaya çıkıp ter döktüğü mücadelede 'dostluk ve barış' kazandı. Maçın başlama vuruşunu, Türk Futbolu'nun efsane isimlerinden Ogün Altıparmak yaptı.Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar "Karşıyaka, 19 Mayıs'ı gururla kutluyor, 19 Mayıs'ı yaratanları saygıyla, sevgiyle, minnetle selamlıyoruz. Biz, ne zaman gerekiyorsa, "ahval ve şeraiti" düşünmeden, "Bize her yer Samsun, her gün 19 Mayıs" diyen Cumhuriyet Sevdalılarıyız. Biz işte onun için, "İzmir'de, Karşıyaka'da çiçekler açarsa, Türkiye çiçek bahçesine döner" diyen Karşıyakalılarız. Ne mutlu bize ki bu özel günü, anlamlı etkinliklerle kutluyor ve Atamıza layık olmaya çalışıyoruz. Tüm Karşıyakalıları, Pazar gününe kadar sürecek olan etkinliklerimize bekliyorum" dedi.CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay ise "19 Mayıs sanattır, spordur, bayram coşkusunu toplumla paylaşmaktır. 19 Mayısları kutlamaya devam edeceğiz. Bu coşkuyu azaltma girişimlerini de kabul etmeyeceğiz" dedi. Festival boyunca hem Bostanlı Pazaryerinde hem de Bostanlı Rekreasyon Alanı'nda gün boyu etkinlikler gerçekleşecek. Dopdolu festival, Türkiye'nin en sevilen seslerinden Feridun Düzağaç'ın 21 Mayıs Pazar akşamı saat 20.30'da, Bostanlı Rekreasyon Alanı'nda vereceği konserle son bulacak. Festival programına ilişkin www.karsiyaka.bel.tr adresinden de detaylı bilgi alınabilecek.