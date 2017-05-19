Bayraklı Belediyesi Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Binlerce kişi ellerinde Türk Bayraklarıyla ve İzmir Marşını söyleyerek belediye hizmet binası önünden Sevgi Yolu'na "Ata'ya saygı" yürüyüşü gerçekleştirdi. törende konuşan Başkan Karabağ, 'Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyeti ilelebet yaşatacağız. Bizi bölemezler, bizi yıkamazlar' dedi

Bayraklı'da ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere armağan ettiği Gençlik ve Spor Bayramını yine adına yakışır şekilde kutladı. Bayraklı Belediyesi tarafından düzenlenen "Ata'ya saygı" yürüyüşü yeni hizmet binası önünden başladı. Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Cemalettin Alper ve Gazilerin de katıldığı yürüyüşte binlerce kişi ellerindeki Türk Bayraklarını sallayıp, İzmir Marşı'nı söyledi.

Eserlerine sahip çıkacağız!

Sevgi Yolu'nda biten yürüyüş sonrası vatandaşlara seslenen Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak uğrunda ölen varsa vatandır. Bütün gazilerimizi, şehitlerimizi saygıyla ve sevgiyle anıyoruz. Sevgili Atatürk'ümüzü ömür boyu sırtımızda taşıyacağımıza ve eserlerine sahip çıkacağımıza söz veriyoruz" dedi.

"32 kral 60 Cumhurbaşkanını masasına getiren Atatürk'tür" diyen Başkan Karabağ, "Ülkesinin sınırları içinde bu kadar çok devlet adamını masasına oturtan başka devlet adamı yoktur. Onun kurduğu Cumhuriyeti ilelebet yaşatacağız. Bugün Bayraklı'dan İzmir'e İzmir'den Türkiye'ye sesleniyoruz.

Kimse cesaret etmesin

Başkan Karabağ, Bayraklı'nın şehidi Fethi Sekin olmak üzere tüm şehitleri saygı, minnet ve şükranla andıklarını belirterek, sözlerine şöyle devam etti, "Onların kurduğu bu Cumhuriyeti masa başında kimse almaya cesaret etmesin. Onları rezil ederiz, onları kepaze ederiz, onları mahvederiz. Hepinize saygılar sunuyorum. Sevgiler sunuyorum. Bayramınızı kutluyorum. Sizleri seviyorum. Ne mutlu Türküm diyene!".

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinleri kapsamında Türk Rock müziğinin sevilen ismi Emre Aydın Smyrna Meydanı'nda sahne aldı. Binlerce İzmirli Smyrna Meydanı'nı hınca hınç doldurdu. Aydın, sahnedeki performansı ve şarkılarıyla büyük beğeni topladı. Burada da kısa bir konuşma yapan Başkan Karabağ, "Atatürk'ü sevmeyen sanatçıyla bizim işimiz olmaz. Mustafa Kemal'in askerleri burada. Cumhuriyeti kolay kurmadık, kolay da teslim etmeyiz. Kimseye de bırakmayacağız. Başta sanatçılarımıza görev düşüyor. Saraya gidip diz çökenlere değil Atatürk'ü sevenlere birlikte oluyoruz" dedi.



Sevgi Yolu'nda biten yürüyüş sonrası vatandaşlara seslenen Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak uğrunda ölen varsa vatandır. Bütün gazilerimizi, şehitlerimizi saygıyla ve sevgiyle anıyoruz. Sevgili Atatürk'ümüzü ömür boyu sırtımızda taşıyacağımıza ve eserlerine sahip çıkacağımıza söz veriyoruz" dedi."32 kral 60 Cumhurbaşkanını masasına getiren Atatürk'tür" diyen Başkan Karabağ, "Ülkesinin sınırları içinde bu kadar çok devlet adamını masasına oturtan başka devlet adamı yoktur. Onun kurduğu Cumhuriyeti ilelebet yaşatacağız. Bugün Bayraklı'dan İzmir'e İzmir'den Türkiye'ye sesleniyoruz. 19 Mayıs Bandırma vapuru... Sevgili Atatürk'ü sahilde bir hanım karşılıyor. Kurtuluş savaşının gerçek kahramanları karafatmalardır, kadınlardır. Erzurum'dan başlayan yolculuk Sivas'ta devam ediyor ve 9 Eylül'de İzmir'de son buluyor. Hasan Tahsin İzmir'de ilk kurşunu sıkıyor, 9 Eylül'de kurtuluş İzmir'de sona eriyor. Bu Cumhuriyet kolay kurulmadı. Kanla kuruldu, gözyaşıyla kuruldu, fedakarlıkla kuruldu. Bizi sevr ile bölmek isteyenler dün ne yaptıysa bugün de aynı şeyi yapmak istiyor. Bizi bölemezler, bizi yıkamazlar, bizi öldüremezler, bizi tüketemezler. Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmak için, camilerde ezanın susmaması için, bayrakların direklerden inmemesi için, gerçek yurtseverlik için Atatürk değerlerine sonuna kadar sahip çıkalım ve ölmeye hazır olalım. Biz ülkemiz için ölürüz. Bir ölür bin doğarız" diye konuştu.Başkan Karabağ, Bayraklı'nın şehidi Fethi Sekin olmak üzere tüm şehitleri saygı, minnet ve şükranla andıklarını belirterek, sözlerine şöyle devam etti, "Onların kurduğu bu Cumhuriyeti masa başında kimse almaya cesaret etmesin. Onları rezil ederiz, onları kepaze ederiz, onları mahvederiz. Hepinize saygılar sunuyorum. Sevgiler sunuyorum. Bayramınızı kutluyorum. Sizleri seviyorum. Ne mutlu Türküm diyene!".19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinleri kapsamında Türk Rock müziğinin sevilen ismi Emre Aydın Smyrna Meydanı'nda sahne aldı. Binlerce İzmirli Smyrna Meydanı'nı hınca hınç doldurdu. Aydın, sahnedeki performansı ve şarkılarıyla büyük beğeni topladı. Burada da kısa bir konuşma yapan Başkan Karabağ, "Atatürk'ü sevmeyen sanatçıyla bizim işimiz olmaz. Mustafa Kemal'in askerleri burada. Cumhuriyeti kolay kurmadık, kolay da teslim etmeyiz. Kimseye de bırakmayacağız. Başta sanatçılarımıza görev düşüyor. Saraya gidip diz çökenlere değil Atatürk'ü sevenlere birlikte oluyoruz" dedi.