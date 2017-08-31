Bizim için bayramda da çalışıyorlar

İzmirlilerin sıkıntısı İBB'nin sorunu demektir
İzmir'de herhangi bir su arızası ile ilgili sorunun yaşandığı bölgeye ekip olarak giderek arızayı onardıklarını kaydeden Taktak, 'Resmi tatil veya bayram demeden çalışıyoruz. Su arızalarını elimizden geldiğince gideriyoruz. Vatandaşın sıkıntısı İBB'nin sorunu demektir, bu yüzden İzmirli halkımızın rahatsızlığını gidermek görevimiz. 30 Ağustos'ta çalıştık, bayramda da çalışacağız. Tatil kullanamıyoruz ama çift mesai ücretimizi alıyoruz' dedi. İBB işçisi Taktak, '30 Ağustos normalde resmi tatil ama biz yine de çalışmak zorunda kaldık, çalışmamızın karşılığında da mesai ücreti alıyoruz. Dört günlük bayram tatilinde de her gün çalışmıyoruz, ekip içinde nöbetleşe kullanıyoruz. Herkes ailesiyle bayramlaşsın, kurbanını kessin, ziyaretine gidebilsin diye bayram günlerini nöbetleşe olarak kullanıyoruz.' diye ifade etti.
Arıza neredeyse oraya gidip onarım yapıyoruz
Taktak, 'Gün içinde patlak boru, su arızaları, fıskiye delinmeleri gibi sorunlar yaşanıyor. İşveren bizi nereye gönderirse, Bayındır, Foça, Çeşme, Bergama, Konak, Ödemiş demeden gidiyoruz. Şebeke sularıyla ilgili kesintiler İZSU ile alakalı oluyor, onlar bizim görevimiz değil. Biz sadece çim alanlarında park ve bahçelerin içindeki küçük fıskiyelerin arızalarını gidermekle sorumluyuz. Çimlerin her gün düzenli olarak bakımını yapıyoruz. Sabah erken saatte çimleri suluyoruz. Akşam güneş battıktan sonra çim isterse tekrar sulama yapıyoruz. İkinci sulama ise gün içinde çimin yediği güneşe, hava durumuna ve suya olan ihtiyacına bağlı. Sıcak havada sulama yaparsak çim yanar, tutmaz. Sararan çimlere gübrelerini atıyoruz. Elimizden geldiği kadar parklarımızı yeşil tutmaya özen gösteriyoruz ki İzmir'imiz yeşil görünsün, vatandaşımız rahat rahat gezsin' diye konuştu.
Vatandaşlar doğal alanı çok kirli kullanıyor
Taktak, vatandaşların doğal alanı çok kirli kullandıklarını vurgulayarak şöyle konuştu: Üzerinde çekirdek çitleyip çimlere atan insanlar var. Kraker, cips paketleri, alkol şişeleri, patates cipsleri hepsi çimenlerin üzerine atılıyor. İşin en hazin yüzü, bunu daha çok üniversitede okuyan öğrenciler yapıyor. Görevliler sabah erkenden çimdeki kalıntıları topluyor. Onlar için de yorucu oluyor; çünkü çim arasına atılan çekirdek kabukları kolay temizlenmiyor. Belediye işçilerinin görevi zaten burayı temizlemek diye düşünenler var. Bu da bunu söyleyenlerin cehaletini ortaya koyuyor. Biz ne kadar hassas davranır, doğamıza temiz bakarsak, İzmir'imiz de o kadar alımlı olur.