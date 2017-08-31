Bizim için bayramda da çalışıyorlar

İBB su arıza işçilerinden Hasan Taktak, resmi ya da dini bayram demeden çalıştıklarını, görevlerinin İzmir halkının sıkıntılarını gidermek olduğunu vurguladı. Taktak, '30 Ağustos'ta çalıştık, bayramda da çalışacağız. Bayram yapamasak da çift mesai ücretimizi alıyoruz. Çalışıyoruz ama mutluyuz' dedi

Zeynep Kaya- Hasan Taktak (40), İzmir'de su arıza yerlerine giderek, arıza onarımıyla ilgilenen işçilerden bir tanesi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde su arıza ekibinde çalışan Taktak, İzmir'in bütün ilçe ve bölgelerinde bulunan park alanları içerisinde oluşan su arızalarıyla ilgileniyor. Bayram günü demeden vatandaşların sorunlarıyla ilgilendiklerini belirten Taktak, '30 Ağustos resmi tatilinde de çalışıyoruz. Bizim genelde öyle resmi izinleri yerinde ve gününde kullanma imkanımız olmaz. İBB görevlisiyiz ve vatandaşın sorunu neredeyse oraya gidip sorunları halletmek zorundayız. Genelde su boruları patlıyor veya fıskiyeler deliniyor. Bizim işimiz İzmir'in sorunlarını halletmek. Sorunlar resmi tatil dinlemiyor. İzin kullanamazsak da yerine ek mesai ücretimizi alıyoruz. Çalışıyoruz ama mutluyuz' diye konuştu.

İzmirlilerin sıkıntısı İBB'nin sorunu demektir

İzmir'de herhangi bir su arızası ile ilgili sorunun yaşandığı bölgeye ekip olarak giderek arızayı onardıklarını kaydeden Taktak, 'Resmi tatil veya bayram demeden çalışıyoruz. Su arızalarını elimizden geldiğince gideriyoruz. Vatandaşın sıkıntısı İBB'nin sorunu demektir, bu yüzden İzmirli halkımızın rahatsızlığını gidermek görevimiz. 30 Ağustos'ta çalıştık, bayramda da çalışacağız. Tatil kullanamıyoruz ama çift mesai ücretimizi alıyoruz' dedi. İBB işçisi Taktak, '30 Ağustos normalde resmi tatil ama biz yine de çalışmak zorunda kaldık, çalışmamızın karşılığında da mesai ücreti alıyoruz. Dört günlük bayram tatilinde de her gün çalışmıyoruz, ekip içinde nöbetleşe kullanıyoruz. Herkes ailesiyle bayramlaşsın, kurbanını kessin, ziyaretine gidebilsin diye bayram günlerini nöbetleşe olarak kullanıyoruz.' diye ifade etti.

Arıza neredeyse oraya gidip onarım yapıyoruz

Taktak, 'Gün içinde patlak boru, su arızaları, fıskiye delinmeleri gibi sorunlar yaşanıyor. İşveren bizi nereye gönderirse, Bayındır, Foça, Çeşme, Bergama, Konak, Ödemiş demeden gidiyoruz. Şebeke sularıyla ilgili kesintiler İZSU ile alakalı oluyor, onlar bizim görevimiz değil. Biz sadece çim alanlarında park ve bahçelerin içindeki küçük fıskiyelerin arızalarını gidermekle sorumluyuz. Çimlerin her gün düzenli olarak bakımını yapıyoruz. Sabah erken saatte çimleri suluyoruz. Akşam güneş battıktan sonra çim isterse tekrar sulama yapıyoruz. İkinci sulama ise gün içinde çimin yediği güneşe, hava durumuna ve suya olan ihtiyacına bağlı. Sıcak havada sulama yaparsak çim yanar, tutmaz. Sararan çimlere gübrelerini atıyoruz. Elimizden geldiği kadar parklarımızı yeşil tutmaya özen gösteriyoruz ki İzmir'imiz yeşil görünsün, vatandaşımız rahat rahat gezsin' diye konuştu.

Vatandaşlar doğal alanı çok kirli kullanıyor

Taktak, vatandaşların doğal alanı çok kirli kullandıklarını vurgulayarak şöyle konuştu: Üzerinde çekirdek çitleyip çimlere atan insanlar var. Kraker, cips paketleri, alkol şişeleri, patates cipsleri hepsi çimenlerin üzerine atılıyor. İşin en hazin yüzü, bunu daha çok üniversitede okuyan öğrenciler yapıyor. Görevliler sabah erkenden çimdeki kalıntıları topluyor. Onlar için de yorucu oluyor; çünkü çim arasına atılan çekirdek kabukları kolay temizlenmiyor. Belediye işçilerinin görevi zaten burayı temizlemek diye düşünenler var. Bu da bunu söyleyenlerin cehaletini ortaya koyuyor. Biz ne kadar hassas davranır, doğamıza temiz bakarsak, İzmir'imiz de o kadar alımlı olur.