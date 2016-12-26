Bizim Mağaza Eşrefpaşa'da

Konak Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmete açtığı 'Bizim Mağaza' yeni yerinde faaliyet vermeye başladı. Yoksul ve dar gelirli Konaklıların kıyafet ihtiyacını ücretsiz karşılayan mağaza artık Eşrefpaşa semtindeki yeni binasında hizmet verecek. Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, bedenleri ısıtırken yüzleri gülümseten bu güzel hizmetin daha çok kişiye ulaşması için hayırseverlerden destek beklediklerini söyledi

Bizim Mağaza'nın yeni binasının resmi açılışının henüz yapılmadığını belirten Başkan Pekdaş, soğuklarının kendini iyiden iyiye hissettirdiği bugünlerde vatandaşlardan yoğun talep aldıklarını söyledi. Mağazaya gelen vatandaşların kazaktan kabana, bottan eldivene kadar her türlü giyim ürününü ücretsiz temin edebildiğini dile getiren Başkan Pekdaş, 'Konak Belediyesi olarak maddi durumu iyi olmayan vatandaşlarımızın kıyafet ihtiyacını ücretsiz karşılıyoruz. Yeni kıyafet alamayan vatandaşlarımız bu soğuk günlerde üşümesin, gelip Bizim Mağaza'dan ihtiyacı olan giysiyi alsın' dedi.



Kıyafet problemini ortadan kaldıran hizmetin yapılan bağışlarla daha çok kişiye ulaştığını belirten Pekdaş, 'Talep çok, bağışlar ise ne yazık ki beklenenden az. Giysi bağışlarına ihtiyaç duyuyoruz. Bu nedenle duyarlı vatandaşları bağış yapmaya çağırıyoruz' diye konuştu.



3 katlı bina



Eşrefpaşa'daki Cici Park'ın hemen yanında yer alan üç katlı binada faaliyet göstermeye başlayan Bizim Mağaza'da karışıklığı önlemek ve daha kaliteli hizmet verebilmek için vatandaş kabulleri günlere göre yapılıyor. Hafta içi sabah saat 09.30-12.00, öğleden sonra ise 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet veren mağazada pazartesi ve salı günleri kadın ve çocuklar; perşembe ve cuma günleri ise sadece erkekler alışveriş yapabiliyor. Bizim Mağaza'ya gelen her vatandaş ihtiyacına göre ayakkabıdan kabana, gömlekten kazağa kadar pek çok ürün içinden en fazla beş parça alabiliyor. Yardımsever vatandaşların bağışladığı temiz ve kullanılabilir durumdaki ikinci el kıyafetlerin yanı sıra hayırsever vatandaşların yaptığı bağışlarla satın alınan yeni ürünler de yer alıyor. Bağışlarda tek kriterin verilen giysilerin temiz olması olduğunu belirten yetkililer, kıyafet imalatçısı firmaların da bağış yapabileceğini dile getirdi. Bizim Mağaza'ya bağışta bulunmak isteyenler Konak Belediyesi'nin 484 53 00 numaralı telefon hattından 2960'ı tuşlayarak detaylı bilgi alabilir.







