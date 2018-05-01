Bodrum ve İzmir'de deprem

Bodrum açıklarında saat 07.03'te Richter Ölçeği'ne göre 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'in Menderes ilçesinde ise saat 08.35'te 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Bodrum ve İzmir'de deprem
01 Mayıs 2018 Salı 09:39

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.03'te Ege Denizi'nde Bodrum açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin yaklaşık 14 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi. İzmir'de ise saat 08.35'te merkezi Menderes olan 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık 7,8 kilometre derinlikte olduğu bildirildi.

Depremler herhangi bir hasara yol açmadı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #deprem #izmir deprem
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