Boğaziçi'nde çöp ev temizliği

Günde 650 ton çöp toplayan Konak Belediyesi, vatandaşlardan gelen talep ve şikayetler üzerine tespit edilen 'çöp evleri' de temizliyor. Boğaziçi Mahallesi'ndeki çöp ev boşaltılırken alan dezenfekte edildi

Vatandaşların sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını korumak için çalışan Konak Belediyesi, son olarak Boğaziçi Mahallesi'nde çöp eve dönüşen metruk bir binayı çöp ve moloz yığınından kurtardı. Uzun zamandır boş durduğu için kimliği belirsiz kişiler tarafından mesken haline getirilen bina Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin saatler süren uğraşları sonucu temizlendi. Sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalar sonunda bina içinde biriken ve çevreye pis kokular yayan çöpler boşaltıldı. Çöp evden çok sayıda eski ev eşyası, giysi, pet şişe, teneke kutu, kağıt ve boş içki şişesi çıkarıldı. Evden çıkan atıklar görevliler tarafından kamyonlara yüklenerek, bertaraf edilmek üzere götürüldü. Boşaltılan çöp ev ilaçlanarak, dezenfekte edildi.



Mahalleli memnun



Yaydığı kötü kokunun yanı sıra biriken çöpler nedeniyle böcek ve fare oluşumuna neden olan metruk bina yüzünden mahalle sakinleri korku dolu günler yaşıyordu. Kimsenin oturmadığı evin uzun zamandır kimliği belirsiz kişiler tarafından mesken haline getirildiğini belirten vatandaşlar, zamanla biriken çöplerin etrafa kötü kokular yaydığını söyledi. Çöp ev haline dönen bina yüzünden evlerinde oturamaz hale geldiklerini belirten mahalleli, Konak Belediyesi sayesinde sorunun ortadan kaldırıldığını dile getirerek yetkililere teşekkür etti. Konak Belediyesi yetkileri de gelen her şikayeti dikkate aldıklarını belirterek, vatandaşlardan gördükleri çöp evleri ihbar etmelerini istedi.



