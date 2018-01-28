Boksun devleri Buca'da ringe çıktı

Buca Belediyesi’nin katkılarıyla 9 Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü Kapalı Spor Salonu’nda yapılan turnuvada 28 sporcu ringe çıkıp kıyasıya mücadele etti. Yüzlerce sporsever Türkiye’de Uluslararası çapta ilk kez düzenlenen turnuvayı izlemek için salona akın etti.Kaynak: DHA
Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina turnuvayı eşi Ahu Piriştina ve Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Vekili Erdal Çelik ile birlikte izledi. Toplam 14 maçın yapıldığı turnuvanın en dikkat çeken müsabakası ünlü Türk boksör Selçuk Ustabaşı ile eşleşen, saldırgan tavırları ile dikkat çeken Amerikalı ünlü dev boksör Bob Sapp arasında geçti. Bob Sapp, ünlü Türk boksör Selçuk Odabaşı’nın 1'inci raundda savurduğu sert tekmesiyle yere yığıldı. Ringden kalkamayan Bob Sapp nakavt oldu. Mix Fight Championship’de turnuvanın organizatörlüğünü de üstlenen "Avatar Atakan" lakaplı ünlü sporcu Çağan Atakan Arslan, dünya şampiyonu ünlü kick bokscu Peter Aerts ile bir gösteri maçı yaptı. Ünlü kafes dövüşçüsü İngiliz James Mcsweeney’in İranlı Fırouz Fakhrı ile, Surinamlı Sergio Pıque’nin İzmirli Türk boksör Mehmet Özer ile yaptığı maçlar turnuvanın en dikkat çekici müsabakaları oldu.
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