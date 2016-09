Karşıyaka Belediyesi, ulusal kurtuluşun 94. yılını anlamlı bir törenle kutladı. Milli mücadele sonunda düşman işgalinden kurtulan Karşıyaka'ya ilk sancağı diken Bombacı Ali Çavuş'un heykelinin yanında, Türk Bayrağı dalgalandırıldı. Başkan Akpınar "Milli Mücadele ruhunu sonsuza kadar yaşatacağız" dedi.

Karşıyakalıların büyük ilgi gösterdiği bu anlamlı tören, Alaybey İZBAN Istasyonu önündeki Bombacı Ali Çavuş heykelinin yan tarafında yapıldı. Törene; Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ile Gazeteci Yazar Yaşar Aksoy, Ali Çavuş'un aile bireyleri, KASİAD Başkanı Süleyman Özsakallı, meclisi üyeleri, bürokratlar, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Türk Bayrağı; saygı duruşunun ardından, İstiklal Marşı ile birlikte göndere çekildi. Anıt için özel ışıklandırma sistemi de yapıldı. Canlı heykel gösterimi ve zeybek gösterisi de alanı dolduranlardan büyük alkış aldı.



Vefa kenti Karşıyaka



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Ülkemizin içinden geçtiği bu zor ve sancılı süreçte, Milli Mücadele ruhuyla birlik olmaya her şeyden çok ihtiyacımız var. Başta Ulu Önderimiz Atatürk olmak üzere; bize bu toprakları vatan yapan tüm kahramanlarımızı anmak ve anlamak, bizler için sorumluluktur. Bugün burada bir eksiği tamamladık. Kahraman Bombacı Ali Çavuş'u, uğruna canını feda ettiği Türk Bayrağı'na kavuşturduk. Karşıyaka, vefa duygusu ve Cumhuriyet sevdası ile böylesi önemli isimleri yaşatan bir vefa kentidir" dedi.

21 yıl önce yaptırılan heykelin, Alaybey'e dikildiği gün de törenlerde yer alan Gazeteci Yazar Yaşar Aksoy, "21 yıl önce hangi duyguları taşıyorsam, bugün de aynı hissiyatla karşınızdayım. Herhangi bir askeri rütbesi olmadan, tamamen vatan sevgisiyle direnişi örgütleyen Bombacı Ali Çavuş'a her zaman şükran duyacağız. Onu gelecek kuşaklara taşımaya vesile olan Karşıyaka Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" diyerek duygularını ifade etti.



Torunundan teşekkür



Bombacı Ali Çavuş'un Torunu Devrim Çağlayan Irmak, "Bu anlamlı günde dedemizi unutmayan ve bizi onurlandıran Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Bahariye Mahalle Muhtarı Fuat Pusat, "Bu vefalı davranışı ve Atatürk Cumhuriyetine yakışır yatırımlarıyla, Belediye Başkanımıza şükran borçluyuz. Her fırsatta onun yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.



