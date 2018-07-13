Bomontiada İzmir'lilerle buluşuyor

Enerjiden sağlığa; inşaattan doğalgaza kadar birçok farklı sektörde faaliyet gösteren Türkiye'nin önde gelen köklü kuruluşlarından Türkerler Holding'in İzmir'deki en büyük gayrimenkul yatırımı Mahall Bomonti İzmir projesi, büyük bir ortaklığa imza atıyor

Gamze Geçer- Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker yaptığı konuşmasında, bir kez daha İzmir’e, İzmirliler’e hizmet etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, ' Türk turizmine ve misafirlerimize dünya markalarını getirmek, Türk mutfağı ve misafirperverliğini de dünyada tanıtmak için çalışıyoruz' dedi.



Dünyaca ünlü yeme-içme markalarını bünyesinde barındıran Doğuş Grubu iştiraki dream’in birbirinden değerli kültür-sanat performanslarıyla şehrin nabzını tutan benzersiz konsepti bomontiada, İstanbul’dan sonra ilk defa Mahall Bomonti İzmir’de hayat bulacak. 2018’in son çeyreğinde kapılarını açması planlanan bomontiada’nın şehrin sosyal ve kültürel alışkanlıklarına yepyeni bir boyut getirmesi bekleniyor.

“Rüyamızın adını dream koyduk”

Proje’nin Mahal Bomonti İzmir’de gerçekleşen tanıtım toplantısında konuşan Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker, “Değerli Dostum Ferit Şahenk ile birlikte, bugün bu kente, bu bölgeye, Türkiye’ye değer katacak güzel bir iş birliğine imza atıyoruz. Mahall Bomonti İzmir’in bu iş birliğiyle kentin en hareketli, en renkli, en coşkulu mekânı olacağına eminim. Bir kez daha İzmir’e, İzmirliler’e hizmet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu. d.ream’in, 2012 yılında kurulduktan 6 yıl sonra yeme içme sektörünün en büyük Türk şirketi olma başarısını gösterdiğine işaret eden Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit F. Şahenk ise, “d.ream, bu kısa zaman dilimi içinde yarattığı markalar ve uluslararası ortaklıkları ile 12 ülkede, 170’e yakın lokasyonda yaklaşık 8.500 çalışanıyla yeme, içme ve eğlence sektöründe standartları en üst seviyeye taşıdı. Türk turizmine ve misafirlerimize dünya markalarını getirmek, Türk mutfağı ve misafirperverliğini de dünyada tanıtmak için çalışıyoruz. bomontiada da d.ream’in en önemli markalarından biri. Türkerler Holding aracılığı ile İstanbul’un yeme içme ve kültür-sanat alanındaki bu değerli markasını İzmir’de de hayata geçirecek olmaktan son derece mutluyuz” ifadelerini kullandı. ‘Herkesin bir rüyası vardır, biz de rüyamızın adını Dream koyduk’ diyen Şahenk, “Bizler çalışmaya devam ediyoruz memleket sevgisi, Türkiye sevdası, en iyilerini Türk halkının hak ettiğini bize düşündürüyor. Bize bu güzel projenin parçası olmamızı sağlayan ağabeyimiz Kazım Türker’e iş dünyasının bir ferdi olarak teşekkür ediyorum. Kazım bey bu projeyi İstanbul'da da yapabilirdi. Bu proje artık kazım beyin projesi değildir İzmirlilerin de projesidir. İzmirliler kazım Türker’e teşekkür borçludur” dedi.



“İzmir için güzel bir adım”

Türkerler Holding Genel Koordinatörü Prof. Dr. Attila Sezgin ise, projeye başlarken kendilerini en çok arazideki tarihi dokunun heyecanlandırdığını vurgulayarak, “Mahall Bomonti İzmir’de, bununla birlikte bir müze, 1000 kişilik gösteri alanı, kütüphane, tiyatro ve opera salonu, sinema, alışveriş mağazaları, tenis kulübü, koşu ve bisiklet yolu ve asırlık ağaçların bulunduğu toplam 30 bin m2’lik yeşil alan bulunuyor. Bugün İzmir için, İzmirliler için çok güzel bir adım daha atmanın heyecanını yaşıyoruz. Doğuş Grubu ve d.ream ile el ele vererek Bomonti Bahçesi’ni eskiden olduğu gibi sosyal hayatın merkezi haline getireceğimize inancım tam. Tüm İzmirliler’e mutluluk getirmesini diliyorum” şeklinde konuştu.



İnovatif yeme-içme deneyimi

d.ream Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Öztangut ise, “Doğuş Grubunun yeme içme sektöründeki yatırımlarının katma değeri ve başarısı şu an sadece Türkiye’de değil uluslararası arenada da tescillenmiş durumda. Bugün de bizi çok heyecanlandıran bomontiada İzmir projesini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türkerler Holding yatırımı ile restore edilerek şehre geri kazandırılan fabrika arazisi, Mahall Bomonti İzmir adı ile tarihi ve modern hayatı harmanlayan çok değerli bir yaşam projesi olarak tekrar hayat buluyor. Mahall Bomonti İzmir projesinin bir ayağı olan yeme içme ve eğlence alanını projenin özünden yola çıkarak, içinde bulunduğumuz yapının kültür ve dokusundan kopmadan şekillendirmeye çalıştık; bu doğrultuda İzmirli misafirlerimize inovatif bir yeme içme deneyimi yaşatacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Proje hakkında:

Proje 45 bin m2 arazi üzerinde toplam 1100 adet konut, ofis ve ticari alan ile Türkiye’de ilk defa bir yaşam alanında faaliyete geçecek orkestra çukuru bulunan bir opera ve tiyatro salonuna da sahip. Kültürel etkinlik ve çok çeşitli spor alanlarından oluşan Mahall Bomonti İzmir, şehrin sosyal hayatına da yeni bir bakış açısı getirmek için yeme içme alanında Türkiye’de lider olan d.ream grubu ile anlaşarak bomontiada’yı İzmirliler ile buluşturmak için harekete geçti. İstanbul bomontiada projesinin benzeri olarak hayata geçecek proje içerisinde yer alan birbirinden farklı restoran ve kafelerin yanı sıra yerli-yabancı sanatçıların konserleriyle yıl boyunca festival ve etkinliklere ev sahipliği yapan Babylon da yine Mahall Bomonti İzmir bünyesinde İzmirlilerle buluşacak. Sosyal ve kültürel hayatın nabzının atacağı bomontiada bünyesinde kendi müdavimlerini yaratmış markalar kadar farklı dünya mutfaklarını bir araya getirip aynı çatı altında sunacak yepyeni bir konsept de kapılarını açacak.