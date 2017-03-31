Booking.com'un durdurulması Hollanda'ya değil bize zarar

Kübra Topal-TURSAB'ın başvurusu üzerine mahkeme Booking.com'un Türkiye'deki faaliyetlerine tedbiren durdurma kararı verildi. Dün itibari ile Booking.com sitesine girip rezervasyon yapmaya çalışanlar Türkiye'den hiçbir tesise ulaşamıyor. Konuyu değerlendiren Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, 'Hollanda şirketi olan Booking.com ile köklü bir işbirliği içerisindeydik. Kaybeden Booking.com değil ülke ekonomisi' dedi.
TURSAB'ın başvurusu üzerine mahkemenin Booking.com hakkında kapatma kararı vermesinin ardından dün itibariyle sitenin Türkiye'deki erişimi durduruldu. Booking.com sitesine girip rezervasyon yapmaya çalışanlar Türkiye'den hiçbir tesise ulaşamıyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB) tarafından, haksız rekabet oluşturduğu gerekçesi ile açılan davada, Booking.com'un Türkiye'deki faaliyetlerine tedbiren durdurma kararı verildi. Booking.com dünyada 1 milyon 300 bin odaya sahip bir site olduğunu söyleyen Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, 'Booking.com bir dünya devi. Sanal ortamdaki satışların önüne geçmek mümkün değil. Çok ciddi rezarvasyon alan bir sitenin durdurulması Türkiye'nin turizm açısından dar boğazda olduğu şu dönemde daha da kötüye gitmesine sebep olur' dedi.
Roller değişti
'Zaten sorumlusu olmadığımız konuların mağduruyken, turizme bir darbe de Booking.com'un durdurulması ile vuruldu' diyen İşler, 'Tedbir kararı henüz netleşmedi, fakat bu hizmetin durdurulmasına karşıyız. Hollanda şirketi olan Booking.com ile köklü bir işbirliği içerisindeydik. Biz barış ve huzur sektörü olan turizmin yine barış ve huzur içinde yürütülmesini istiyoruz. Eskiden acentelar mutsuzken şu anda otelciler mutsuz, roller değişti. Kaybeden Booking.com değil ülke ekonomisi ve turizmidir. Bu konu ile ilgili ETİK yönetimi ve turizmin paydaşları olarak Pazartesi günü İzmir Kordon Otel'de, çok daha ayrıntılı bilgi vereregimiz bir basın toplantısı düzenleyeceğiz' dedi.
Tüketici Booking.com'a alışmıştı
Kararı değerlendiren Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Veysi Öncel ise, 'Almanya ve AB ülkeleri ile yaşanan krizin üstüne Booking.com krizi de turizme eklendi. Otellere rezervasyon yapan, en büyük sitenin devre dışı bırakılması oteller ve turizm için yıkım kararıdır' dedi. 'Sadece Türkiye değil, dünya bu siteyi kullanıyor' diyen Öncel, 'Tüketici Booking.com'a alışmıştı. Diğer ülkelerden bir çok turist geliyordu, bizim ülkeden bir çok kişi gidiyordu. Karşılıklı bir akış söz konusuydu. Mali açıdan haksız rekabet var ise biz bunun detayını bilemeyiz, fakat bunu egellemek turizme çok büyük bir zarar verecek' diye konuştu.
Dava 2015 yılında açıldı
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Genel Sekreteri Çetin Gürcün, online rezervasyon portalı Booking.com'un Hollanda menşeli olması nedeniyle Türkiye'deki faaliyetlerinin durdurulması kararına yönelik, "Bunlarla hiç alakası yok. Bu dava 2015 yılında açıldı. O zaman Türkiye ile Hollanda'nın ilişkileri lale gibiydi" dedi. Gürcün, Booking.com'un, Türkiye'de, Türk vatandaşlarına Türkiye sahillerindeki otelleri (rezervasyon) satmaya başladığını ifade ederek, "Mahkemeye bu nedenle başvurduk. (Mahkeme) Haksız rekabet nedeniyle Booking.com'un faaliyetlerini durdurma kararı aldı" dedi.
Bookıng.com'dan açıklama
Öte yandan konu ile ilgili yazılı bir açıklama yapan Booking.com karara karşı olduğunu ve temyize götüreceğini belirtti.
Açıklamada, 'Bir elektronik ticaret ve teknoloji şirketi olarak, Türk müşterilerin tüm dünyadan konaklama karşılaştırma ve rezervasyonları yapmalarını şeffaf ve kolay bir platformda sunarak pazarda sağlıklı bir rekabetin oluşmasına katkıda bulunuyoruz' denildi. Ayrıca, Booking.com'un 13.000 Türk işletmesinin müşterilerine konaklama hizmeti sunmasına yardımcı olunduğu da belirtildi.