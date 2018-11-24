Borçlarını ödeyemeyince intihar etti!

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, maddi sıkıntı yaşadığı öne sürülen Kekil A. (52), kendini asarak, intihar etti

Borçlarını ödeyemeyince intihar etti!
24 Kasım 2018 Cumartesi 16:38

Bir süre önce borçlarını ödeyemediği için bunalıma girdiği öne sürülen Kekil A., dün gece Yamanlar Mahallesi  7302 Sokak'taki evinde kendisini tavana urganla asarak intihar etti.  Kekil A.'nın cesedini beraber yaşadığı kızı, sabah uyandığında buldu. Eve gelen sağlık ve polis ekiplerinin yaptığı kontrollerin ardından Kekil A.'nın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis, soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #intihar
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