Bornova 8 Mart'a hazır

Bornova Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü düzenlediği etkinliklerle kutlayacak. 7 Mart tarihinde gerçekleşecek olan organizasyonlarda kadınlar kendilerine özel olarak hazırlanan sergi, müzik dinletisi, dans gösterisi ve kadınların hazırladığı tiyatro oyunu ile dolu dolu bir gün yaşayacak.

Bornova Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü tiyatro, sergi, dans ve müzik gösterilerinin yer aldığı 2 ayrı etkinlik ile 7 Mart Perşembe günü kutlayacak. Bornovalı kadınlara dolu dolu bir gün yaşatacak olan etkinlikler den ilki İzmirli 35 kadın fotoğraf sanatçısının aylar süren çalışmalarından ortaya çıkan ‘Her Kare Bin Kadın’fotoğraf sergisi 14.00’te Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi’n de gerçekleşecek. Saat 15.00’te ise Bornova Kültür Merkezi’nde Çamdibi Kadın Danışma Merkezi Tiyatro Gurubu tarafından dans psrformansı sahnelenirken Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı ‘Açık Oturum’ ve ‘Kızlar Askerde 2’adlı kısa oyunlar da izleyici ile buluşacak. Ayrıca Müzik Dinletisinde Ahura Kadın Gurubu sahne alacak.

Kadınların gözünden kadınlar

Kadın dostu proje ve çalışmalarıyla örnek olan Bornova Belediyesi, ‘Her Kare Bin Kadın’ adı altında hazırladığı proje ile İzmirli 35 kadın fotoğraf sanatçısını bir araya getidi. Koordinatörlüğü fotoğraf sanatçıları Ayşegül Çetinalp ve Aylin Telef tarafından yürütülen projede, kadınların gözünden kadınlar fotoğraflandı. Kasım ayından bu yana yürütülen çalışmalar 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında hazırlanan sergi ile vatandaşlarla buluşacak. Hayatın içinden kadın portrelerinin yer aldığı çalışmalarda sanatçıların kendilerine özgü çektikleri kadın fotoğrafları sergilencek.

TARİH: 7 MART 2019

SAAT: 14.00

YER: UĞUR MUMCU KÜLTÜR ve SANAT MERKEZİ

FOTOĞRAF SERGİSİ: 35 KADIN FOTOĞRAFÇI GÖZÜNDEN

‘’HER KARE BİN KADIN’’

TARİH: 7 MART 2019

SAAT: 15.00

YER: BORNOVA KÜLTÜR MERKEZİ

ÇAMDİBİ KADIN DANIŞMA MERKEZİ TİYATRO GRUBU

OYUNLAR: ‘’AÇIK OTURUM’’- ‘’KIZLAR ASKERDE 2’

YAZAR: YILMAZ ERDOĞAN

DANS PERFORMANSI: ÇAMDİBİ KADIN DANIŞMA MERKEZİ TİYATRO GRUBU

MÜZİK DİNLETİSİ: AHURA KADIN