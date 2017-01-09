Bornova Altındağ trafiği rahatlayacak

Bornova Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Altındağ'daki Kıvanç Caddesi'ni genişletiyor. Özellikle belediye otobüsleri ile uzun ve geniş araçların geçtiği zamanlarda trafik sıkışıklığının yaşandığı Kıvanç Caddesi genişletiliyor

Altındağ Merkez Mahallesi'nde trafik akışının güçlükle sağlandığı Kıvanç Caddesi'nin genişletilmesi için Bornova Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ortak çalışma başlattı. Belediye otobüsleri ile uzun ve geniş araçların geçişleri sırasında ikinci aracın bekleme yapmasına neden olan, bu nedenle de zaman zaman zaman trafikte aksamaların yaşandığı Kıvanç Caddesi genişletiliyor.



10 bina yıkılıyor



Bornova Belediyesi bu çalışma kapsamında 4511 sokak ile 4507 sokak kesişimindeki kamulaştırması yapılan binanın yıkımını gerçekleştirdi. 4511 sokak üzerinde daha önce bir binayı daha kamulaştırarak yıkan Bornova Belediyesi önümüzdeki günlerde Kıvanç Caddesi ile 4511 sokak kesişiminde kalan binayı da yıkacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi de kısa süre içinde Kıvanç Caddesi üstünde kalan 7 binayı yıkacak. Böylece toplam 10 binanın yıkılmasıyla hem Kıvanç Caddesi genişleyecek hem de 4511 sokaktaki yıkımlar sayesinde alternatif bir yol da genişletilmiş olarak kullanıma sunulmuş olacak.

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Bornova'nın bütün mahallelerinde ulaşımı rahatlatmak için çalışmalar yaptıklarını söyleyerek, 'Pek çok yerde yeni yollar açarken, uygun olan bölgelerde de kamulaştırmalar yaparak yollarımızı genişletiyoruz. Altındağ Kıvanç Caddesi'ndeki çalışmalarımızı da vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda başlattık. Bu çalışmamızın trafikte önemli bir rahatlama sağlayacağına inanıyoruz' dedi.



