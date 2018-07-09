Bornova Belediyesi 2018 hedeflerinin % 53'ünü gerçekleştirdi

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Bornova'ya birlikte hizmet ettiği başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile 2018 yılının ilk 6 aylık performans değerlendirmesini yaptı. Bornova'da 2018 için planlanan yatırımlarının yüzde 53'ünün ilk 6 ayda tamamlandığı belirlendi

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Bornova'ya birlikte hizmet ettiği başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile 2018 yılının ilk 6 aylık performans değerlendirmesini yaptı. Bornova'da 2018 için planlanan yatırımlarının yüzde 53'ünün ilk 6 ayda tamamlandığı belirlendi

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Bornova'ya birlikte hizmet ettiği başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile 2018 yılının ilk 6 aylık performans değerlendirmesini yaptı. Yeni stratejilerin belirlendiği toplantıda bugüne kadar yapılan hizmetler ele alındı, Bornova'nın ihtiyacı olan ve yapımı devam eden projeler üzerinde değerlendirmeler yapıldı. Bornovalıların gelişen ve değişen ihtiyaçlarına yönelik fikirler müzakere edildi. Bornova Belediyesi'nde 2018 yılı hedeflerinin yüzde 53'ü, ilk 6 ayda tamamlandı. İlk 6 aylık verilere göre Bornova Belediye bütçesinin 2018 yılı sonunda yüzde 90'nın üzerinde gerçekleşme ile tamamlanması bekleniyor.

Bornova Belediyesi'nde hedeflenen proje ve hizmetlerde yüksek gerçekleşme oranına ulaştı. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Başkan yardımcıları ve birim müdürleri 2018 yılı için belirlenen hedeflerin ilk 6 ayında gerçekleşme oranları ile performans değerlendirmesi yaptı.

Hedef vatandaşa en iyi hizmet

Strateji toplantısında bugüne kadar yapılan hizmetler ele alındı, Bornova'nın ihtiyacı olan yeni projeler üzerinde değerlendirmeler yapıldı. Toplantıda birim müdürleri arasındaki koordinasyon ve işbirliği ile gerçekleşen projeler ve ekipler arası sinerji ile yapılabilecek hizmetler gündeme geldi.

Bornova Belediyesi'nde 2018 yılı hedeflerinin yüzde 53'ü ilk 6 ayda tamamlandı. Özellikle Fen İşleri, Parklar Bahçeler ve Temizlik İşleri gibi fiziki işlerin yürütüldüğü müdürlüklerdeki performans artışı dikkat çekti. Bornova Belediyesi'nde bir taraftan yapılan işler ve ulaşılan hedeflerde artış sağlanırken, tüm müdürlüklerde 5 yıllık stratejik plan kapsamındaki hedeflerin tamamına yakını proje ve hizmetlere dönüştü. Ayrıca stratejik plan dışında Bornovalıların gelişen ve değişen taleplerine yönelik yeni projeler hayata geçirildi. Kültür merkezleri, pazaryerleri, spor alanı inşaatları hızla yükselirken yeni parklar da hizmete açıldı.

İlk 6 aylık verilere göre Bornova Belediyesi'nde yıl sonunda hizmet ve proje hedeflerinin yüzde 100 oranında tutturulması, bütçenin de yüzde 90'nın üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Daha fazla hizmet için

Etik ve kaliteli hizmet ile doğrulardan taviz vermeden ve hergün seçim varmış gibi çalıştıklarını vurgulayan Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, 'Proje ve hizmetlerde hedeflerimize ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Öte yandan aldığımız tedbirlerle gelirlerimizi de önemli oranda arttırdık. Bir taraftan tasarruf yaparken, diğer taraftan belediyemize daha fazla gelir sağlıyoruz. Daha fazla kaynakla vatandaşlarımıza daha fazla hizmet etmek istiyoruz' dedi.