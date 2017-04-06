Bornova Belediyesi atık pilde rekor hedefliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin her yıl düzenlediği Atık Pil Toplama Kampanyası'nda geçen yıl birinci olan Bornova Belediyesi, bu sene de iddiasını sürdürüyor. Bornova Belediyesi, şimdiden toplanan 3 konteyner pili yetkililere teslim etti

İçerdiği kimyasallar nedeniyle çevre kirliliği oluşturan ve insan sağlığını tehdit eden atık pilleri toplayan Bornova Belediyesi son aylarda biriken 3 konteyner atık pili teslim etti. Atık pillerin doğaya karışmasını önlemek için kampanyalar düzenleyen Bornova Belediyesi bitmiş durumda olan pilleri toplama noktalarına getiren vatandaşlara mini golf oynama hakkı, tiyatro bileti ve kitap hediye etti. Ayrıca geçtiğimiz aylarda Ege Üniversitesi öğrencileri ile işbirliği yaparak sosyal sorumluluk projesi başlatılmıştı. 'Piller Kutuya Çocuklar Sinemaya' kampanyası ile toplanan piller karşılığında Bornova'da yaşayan dar gelirli ailelerin çocukları sinemaya götürüldü.



2016 yılında Büyükşehir Belediyesi'nin Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında düzenlediği 19. Atık Pil Toplama Kampanyası'nda birinci olan Bornova Belediyesi, 6 bin 410 kilo pil toplamıştı. Bornova Belediyesi 2017 yılında ise kendi rekorunu kırmayı hedefliyor.



Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila çevreci çalışmalar yaptıklarını ifede ederek,



"Çocuklarımıza güzel, temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışıyoruz. Bornova Belediyesi olarak da çevre bilincini tüm vatandaşlarımıza aşılamak ve çevre kirliliğine dikkat çekmek için çeşitli etkinliklere imza atıyoruz. Atık pillerde geçtiğimiz yıl ilçe belediyeleri arasında birinci olmuştuk. Bu yıl da hedefimiz 2. ve 3. olandan daha fazla pil toplayarak birinci olmak" dedi.

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