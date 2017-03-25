Bornova Belediyesi Çınar Evi Büyükpark’ta hizmete açıyor

Son üç yılda Kızlar Kahvesi, Down Kafe, Engelsiz Kafe ve Diyet Kafe olmak üzere özel temalı dört mekanı kente kazandıran Bornova Belediyesi, şimdi de Çınar Evi’ni hizmete açıyor. Yaş almış büyüklerimize özel olarak hazırlanan mekan, Evka - 4’e taşınan Zabıta Müdürlüğü’nün Büyükpark’taki eski yerinde Pazartesi günü yapılacak törenle hizmete açılacak

Büyük Parkı vatandaşların keyifle zaman geçirebileceği bir alana dönüştürmeyi hedefleyen Bornova Belediyesi, Kızlar Kahvesi ve Down Kafe’nin ardından bu kez yaş almış büyüklerimiz için Çınar Evi projesini hayata geçirdi. Evka - 4’e taşınan Zabıta Müdürlüğü’nün Büyükpark’taki eski yerinde inşa edilen özel mekan, 27 Mart Pazartesi günü saat 15.30’da düzenlenecek törenle hizmete açılacak.





Herşey çınarlarımıza uygun



Çınar Evi’nde, çalınacak müziklerden dekorasyona, menüden oyun imkanlarına kadar her şey, yaş almış büyüklerimize uygun tarzda hazırlandı. Dinamo, Carrom, Bocce, Dama, Tavla, Satranç gibi oyunların oynanabileceği mekanda bir de kitaplık yer alıyor. Çınar Kafe’de Dost Kart sahibi öğrencilere İzbaş işletmesindeki diğer kafeteryalardaki gibi yarı zamanlı iş imkanı sunulacak. Mekan, 08.00-24.00 saatleri arasında açık olacak.





Mekana özel çevre düzenlemesi



Büyükpark’ın Fevzipaşa Caddesi tarafında bulunan Çınar Evi’nin çevresi içinde özel peyzaj çalışması yapıldı. Mekanın, çevresine daha estetik ve modern bir görünüm kazandırmak amacı ile yapılan çevre düzenlemesinde; yer örtücü, çalı ve mevsimlik çiçek olmak üzere yaklaşık 15.750 adet bitkinin dikimini yapıldı. Doğayla iç içe huzurlu bir ortam yaratmak için, mevsimlik çiçek dikimi ve doğal taşların birlikte kullanıldığı peyzaj çalışmaları tamamlandı. Özel formlu Şimşirler, Mavi Serviler ve Mazıların yanında herdem yeşil çalılar ile birlikte mevsimlik çiçekler ve yer örtücü bitkiler kullanıldı. Kullanılan bitkiler arasında ortanca, mahonya, çim zambağı ve akuba gibi türler bulunuyor.





Büyüklerimiz en değerli varlıklarımız





Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, son üç yılda açtıkları özel konseptli kafeteryalarla Türkiye’ye örnek olduklarını belirterek, “Bu mekanlar sadece Bornovalıların değil, tüm İzmirlilerin uğrak yeri oldu. Hatta il ve yurt dışından ziyaretçileri bile ağırlıyoruz. Şimdi ise yine Büyük Park’ta değerli yaş almış büyüklerimiz için özel bir mekan yarattık. Tarihi Büyük Park’ın yeşil dokusuna, tüm vatandaşlarımızın kullanabileceği böylesi mekanlar yakışıyor. Pazartesi günü Çınar Kafe’nin açılışında hep birlikte olalım” diye konuştu.