Bornova Belediyesi engellilerin yanında

Bornova Belediyesi, engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak için hizmetler üretmeye devam ediyor. Bornova Belediyesi, manuel ve akülü tekerlekli sandalye, hasta yatağı, hasta bezi ve özel engelli araç gereçlerinin dağıtımının yanısıra farkındalık yaratan etkinliklerle de engellilerin yanında oluyor

Bornova Belediyesi, çeşitli destekler, projeler ve etkinliklerle engellilerin yaşamını kolaylaştırıyor. Son bir yıl içinde Bornova Belediyesi, 19 adet akülü tekerlekli sandalye, 18 adet manuel tekerlekli sandalye ve 32 adet hasta yatağını engellilere ücretsiz olarak verdi. Ayrıca talepte bulunan vatandaşların tekerlekli sandalyelerinin tadilatını da sağladı. Bornova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne ulaşan talepler, en kısa sürede değerlendirilerek başta tekerlekli ve akülü sandalyeler olmak üzere, ihtiyaç duyulan pek çok araç gereç engelli vatandaşlara veriliyor.

Engelleri kaldırıyoruz



Bornova Belediyesi, araç gereç desteğinin yanında farkındalık yaratmaya yönelik sosyal etkinliklerle de engellilerin yanında yer alıyor. Yılın ilk altı ayında PKU'lu ve ÇÖLYAK'lı bireylerden down sendromlulara, otizmlilerden, görme engellilere ve çeşitli bedensel engelleri bulunan vatandaşlara yönelik olarak pek çok etkinlik düzenlendi. Bornova Belediyesi, engelliler konusundaki çalışmalarına bu konuda faaliyetleri bulunan ve duyarlılık gösteren kurumlarla üniversite öğrencilerini ve vatandaşları da dahil etti.

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, herkesin yaşam standartlarını yükseltmek için çalıştıklarını belirterek, "Engelli yurttaşlarımızın önündeki engelleri kaldırmak için çalışıyoruz. Onlara bir yandan tekerlekli ya da akülü sandalyeler ve çeşitli araç gereçleri ihtiyaç durumuna göre ücretsiz sağlarken bir yandan da çeşitli etkinliklerle onların yanında yer alıyoruz. Bu etkinlikler bazen engelli bireylerimizin bilinçlenmesi için bazen de vatandaşların engellilerin farkına varması ve onlara saygı duyup yaşamlarını kolaylaştırması için yapılıyor. Bornova Belediyesi olarak sosyal etkinliklerle de engelli yurttaşlarımızın yanında oluyoruz" dedi.

