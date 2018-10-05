Bornova Belediyesi fidan dağıttı

Bornova Belediyesi, Pınarbaşı’nın unutulan geleneklerinden Ayva ve Nar Festivali’ne yeniden can veriyor. Pınarbaşı’nda toplam 1000 ayva ve nar fidanı dağıtarak bu semte özgü iki meyvenin üretimine destek olmayı planlayan Bornova Belediyesi, 21 Ekim’de ‘Ayva ve Nar Festivali’ düzenleyecek

Bornova Belediyesi, ayva ve nar bahçeleriyle ünlü Pınarbaşı’nı geçmişindeki ününe tekrar kavuşturmak için çalışıyor. Bugüne kadar kırsal kalkınmaya destek olmak için pek çok projeyi hayata geçiren Bornova Belediyesi, şimdi de Pınarbaşı’ndaki üreticileri desteklemek için harekete geçti.

Pınarbaşı’nın unutulan geleneklerinden biri olan Ayva ve Nar Festivali’ne sahip çıkan Bornova Belediyesi, 21 Ekim’de bu festivale yeniden can verecek. Festival kapsamında Pınarbaşı’nda tarımsal üretim yapan vatandaşlara 500 ayva, 500 adet de nar fidanı dağıtmaya hazırlanan Bornova Belediyesi, üretimi azalan bu iki meyveyi yeniden Pınarbaşı’nın ve Bornova’nın değerleri arasına almaya hazırlanıyor.

Ayva ve nar fidanlarının dağıtımı, 21 Ekim 2018’de Pınarbaşı Çamlık Parkı’nda düzenlenecek ‘Ayva ve Nar Festivali’nde yapılacak. Gün boyunca iki meyvenin çeşitli kullanım alanları standartlarda sergilenip tanıtılırken, Festival akşamı da bir konserle taçlanacak.

Bornova Belediyesi, bir yandan Tohum Takas Şenliği ile yerel tohumların gelecek kuşaklara aktarılmasına aracılık ederken bir yandan da Bornova’ya özgü misket üzümü ve Bornova bamyasının da fidan ve tohumlarını dağıtarak bu iki ürünün üretiminin devam etmesi için destek veriyor.

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, kırsal kalkınmaya büyük önem verdiklerini belirterek, “Bu anlayışla çiftçilerimize, tarımsal üretim yapan vatandaşlarımıza çeşitli destekler veriyoruz. Onlara bu desteği verirken tüketici konumundaki Bornovalıların da yerel üreticilerimizden alışveriş yapmasını böyle festivallerle destekliyoruz. Kiraz Festivali, Aşure Günü gibi etkinlikler köylülerimizin ürünlerini tüketiciyle buluşturmasına katkı sağlıyor. Dağıtacağımız ayva ve nar fidanlarının meyve verip yeniden Bornova’nın değeri haline gelmesi ve getirileriyle üreticilerimizin yüzünü güldürmesi en büyük dileğimiz” dedi.