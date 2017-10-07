Bornova Belediyesi ile Altınordu el ele

Bornova Belediyesi, çocukları ve gençleri spora teşvik etmek amacıyla Göztepe'nin ardından İzmir'in bir diğer köklü kulübü Altınordu ile de işbirliği yaptı

Bornova Belediyesi ile Altınordu el ele

Konuyla ilgili, "Ortak Hizmet Projesi İşbirliği Protokolü" hazırlanması talebi Bornova Belediye Meclisi'nce oybirliğiyle kabul edildi. Bu protokol ile gençleri ve çocukları spora teşvik etmek, spor yapmaya özendirmek, spora küçük yaşlarda başlanması sağlanamak, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, madde bağımlılığından uzaklaştırmak, suç oranlarını düşürmek, her türlü spor karşılaşmalarını düzenlemek, ilçede spor kültürünün oluşmasına katkı sağlamak, her branşta sporcu yetiştirmek ve spor okulları için ortam sağlamak amaçlanıyor.

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila'yı ziyaret eden Altınordu Başkanı Mehmet Seyit Özkan, "Bornova Stadı'nın kapılarını bize açan Olgun Atila'ya teşekkür ediyoruz. Bu birlikteğimizi özellikle alt yaş gruplarına yönelik önemli projeleri hayata geçirerek sürdereceğiz. Bornova'da birlikte açacağımız spor okullarında geleceğin sporcularını yetiştirmek bizlere büyük mutluluk verecek. Geleceğin yıldız sporcuları Bornova'da yetişecek" dedi. Belediye Başkanı Atila da, "İyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu sloganı ile tamamen yerli ve genç oyunculardan kurulu takımıyla mücadele eden, dünyanın konuştuğu bir kulüp olan Altınordu'yla işbirliği yapmak bizler için bir onurdur" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bornova #altınordu
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