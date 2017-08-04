Bornova Belediyesi ile Göztepe arasında işbirliği

Bornova Belediyesi ile Göztepe Spor Kulübü’nün çocukları ve gençleri spora teşvik etmek amacıyla hazırladığı “Ortak Hizmet Projesi İşbirliği Protokolü” Bornova Belediye Meclisi’nde onaylandı. Protokol kapsamında futbol, voleybol, basketbol ve yüzme branşlarında tüm takımların ihtiyaçlarına cevap verebilecek seviyede eğitimli ve yetenekli sporcuların yetiştirilmesine katkı sağlanacak

İzmir’in stat sorununu çözerek Göztepe’nin 18 yıllık Süper Lig hasretinin son bulmasına katkıda bulunan Bornova Belediyesi, şimdi de çocukları ve gençleri spora yönlendirmek için önemli bir işbirliği yaptı. Göztepe Spor Kulübü ile Bornova Belediyesi’nin hazırladığı “Ortak Hizmet Projesi İşbirliği Protokolü” Bornova Belediye Meclisi’nin onayından geçti.



Protokolün kapsamı, “Gençleri ve çocukları spora teşvik etmek, spor yapmaya özendirmek, spora küçük yaşlarda başlanmasını sağlamak, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, madde bağımlılığından uzaklaştırmak, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenlemek, spor kültürünün oluşmasına katkı sağlamak, amatör sporların her branşında sporcu yetiştirmek, futbol kursları, spor okulları için ortam sağlamak ve sporu teşvik etmek” olarak belirlendi. İki kurum, spor tesis altyapısını geliştirme ve mevcut spor tesislerinin kapasitelerini arttırmaya yönelik çalışmalar yapma konusunda da işbirliği yapacak.



Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Bornova Belediye Meclisi’nde onaylanan “Ortak Hizmet Projesi İşbirliği Protokolü’nün hayırlı olmasını dileyerek, “Bu işbirliğinin kentimiz için çok önemli olduğuna inanıyorum. Çocuklarımızın gençlerimizin daha sağlıklı bir geleceklerinin olması ve spor kültürünün yaygınlaşması için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.



