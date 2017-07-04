Bornova Belediyesi'nden evde sağlık hizmeti

Bornova Belediyesi’nin son 3 yılda evde bakım hizmetlerinde 45 bin 263 ev ziyareti gerçekleştirirken, hasta nakil çalışmalarında 7 bin 486 nakil, gebe eğitim konusunda da 263 eğitim sınıfında hizmet verildi. Ayrıca Bornova Belediyesi tarafından 2011 yılında hizmete açılan Özgül Gündüz Halk Sağlığı Merkezi’nde ise randevu sistemi ile çalışan diyetisyen ve diş hekimi de bulunuyor

Bornova Belediyesi’nin Evde Bakım Hizmetleri her geçen yıl artarak devam ediyor. Hizmetler kapsamında oluşturulan ekipler, “Evde gebe, lohusa, bebek bakımı”, “Evde Ağız ve Diş Sağlığı Bakımı” ve “Evde Yaşlı Bakımı” ile sağlık kuruluşlarına hasta nakil hizmetleriyle ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor. Ayrıca gebe eğitim sınıfları ve evde danışmanlık hizmetleri ile vatandaşların yaşadığı sağlık sorunlarının çözmünde de yardım ediyor.



Evde bakım Hizmetleri kapsamında 2014 yılından bu yana 45 bin 263 kez ev ziyareti yapıldı. Bornova Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 6 hemşire, 7 ebe, 12 yaşlı bakım elemanı, berber, diyetisyen, diş hekimi ve psikologtan oluşan ekipler, yaşlı bakımında 28 bin 570 ev ziyareti yaptı. Gebe bakımında 9 bin 344, loğusa 4 bin 723, bebek 10 bin 534, ağız ve diş sağlığında ise 2 bin 315 ziyaret gerçekleştirildi. Sağlık kuruluşlarına hasta nakil aracı hizmetinde ise 7 bin 486 sefer yapıldı. Evde berber hizmetinden ise 2 bin 918 kez yararlanıldı.





Yaşlılara evde bakım hizmeti

Gebe, Lohusa ve Bebek bakımları

Sağlık Köyü’nde diyetisyen ve diş hekimi

Bornova sınırları içinde yaşayan ve evinden dışarı çıkamayan, hareket kabiliyeti az veya olmayan 60 yaş üzerindeki yatağa bağımlılar, yoksullar ile kimsesizler düzenli olarak ziyaret ediliyor. Yaşılıların saç traşından çarşaf değişimine kadar her türlü ihtiyaçları karşılanırken, tansiyon, kan şekeri ve kolestrol ölçümleri de düzenli olarak yapılıyor. Ekiplere pisikologlar da eşlik ediyor. Ayrıca bakım hizmetleri kapsamında diş doktoru tarafından ağız ve diş sağlıkları da kontrol altında tutuluyor.‘Evde gebe ve lohusa bakım hizmetleri’ kapsamında görevli ebe ve hemşireler, gebe ve lohusaların kontrollerini evlerinde yapıyor. Gebelerin açlık kan şekeri ve kolesterol ölçümleri yapılırken psikolojik destek de verilerek doğuma hazır olmaları sağlanıyor. Yeni anne olmuş kadınlara ise bebek emzirme eğitimi veriliyor. Bebeğin boy, kilo, baş ve karın çevresi takibini de düzenli ziyeretlerle gerçekleştiriyor. Ayrıca psikomotor gelişimi izlenip, aşı kontrolleri yapılıyor.Belediye tarafından 2011 yılında Yunus Emre Mahallesi’nde hizmete açılan Özgül Gündüz Halk Sağlığı Mekezi Bornova Belediyesi'nin sağlık üssü haline geldi. Evde bakım hizmetlerinden, hastalık izleme programına kadar pek çok özel hizmet veren merkez, aynı zamanda fazla kilolarından kurtulmak isteyen vatandaşların da derdine çözüm oluyor. Böylece obeziteye bağlı gelişebilecek olan kronik hastalık riskleri de minimum düzeye indiriliyor. Merkezde 2014 yılında başlayan diyetisyen hizmetinden bu güne kadar 2 bin 188 kişi yararlandı. Ayrıca merkez içerisinde randevu sistemi ile çalışan bir diş hekimi de bulunuyor. Evlerde ve poliklinikte verilen diş bakım hizmetinden ise son 3 yılda yararlananların sayısı 3 bin 379’u buldu.