Bornova Belediyesi'nden ilçeye üç kültür merkezi

Bornova Belediyesi Pınarbaşı, Doğanlar ve Atatürk Mahallesi’nde üç kültür merkezini birden ilçeye kazandırıyor. Atatürk Mahallesi Kültür Merkezi kısa süre içinde hizmete açılacak duruma gelirken, Pınarbaşı Kültür Merkezi’nin kaba inşaatı tamamlandı. Doğanlar Kültür Merkezi’nin ise ihale süreci devam ediyor

Her yıl bütçesinin büyük bölümünü yatırımlara ayıran Bornova Belediyesi yaşam kalitesinin yükselmesi hedefiyle önemli projelere imza atıyor. Bu anlamda kültür merkezleri konusunda da büyük bir atağa kalkan Bornova Belediyesi aynı anda üç ayrı mahallede kültür merkezi yapıyor.



Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, kültür merkezlerinin en kısa zamanda tamamlanması için ara vermeden çalıştıklarını söyledi. Atatürk Mahallesi Kültür Merkezi’nin kısa süre içinde hizmete açılacağını, Pınarbaşı Kültür Merkezi inşaatının da hızla yükseldiğini belirten Başkan Atila, Doğanlar Kültür Merkezi’nin de ihale sürecinin tamamlanmasıyla birlikte yapım çalışmalarının başlayacağını söyledi.



Pınarbaşı Kültür Merkezi



Pınarbaşı Kültür Merkezi projesi, toplam 1207 metrekarelik alanda gerçekleştiriliyor. 7064 sokak ile 7039 sokak kesişiminde bulunan alanda inşaat çalışmaları devam eden ve 2017 yılının Temmuz ayında tamamlanması öngörülen merkez, zemin artı iki kat olarak projelendirildi. Geçici sergi alanı, gasilhane ve kurban kesim odasının da bulunacağı Pınarbaşı Kültür Merkezi’nin projesi, bölgede yaşayan vatandaşların ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda şekillendirildi. İki çok amaçlı salon, okuma salonu ve dersliklerin bulunacağı tesiste yemekhane, toplantı ve taziye odası da yer alıyor.



Atatürk Kültür Merkezi



1575 metrekare inşaat alanına sahip olan Atatürk Mahallesi Kültür Merkezi’nde 350 ve 280 kişilik iki çok amaçlı salon yer alacak. Düğün salonu hizmetinin de verileceği Kültür Merkezi’nde müzisyen odası, gelin odaları, bebek bakım odaları, idari ofisler ile fuaye alanları yer alacak. Merkez’in otoparkı da olacak.



Doğanlar Kültür Merkezi



Bornova Belediyesi'nin Doğanlar 1517 sokakta inşasına başlayacağı tesis çağdaş mimarisiyle dikkat çekecek. Engelli vatandaşların da kullanımı için düzenlemeler yapılacak olan merkez Kadın Dayanışma Ofisi ve bu bölüme ait atölyelerin yanı sıra çok amaçlı bir salona sahip olacak. Ayrıca, Bornova Belediyesi'nin en önemli sosyal sorumluluk projelerinden olan Dost Market'in Doğanlar Şubesi de bu tesiste çalışmalarını sürdürecek.