Bornova Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine referandum daveti

Bornova Belediyesi, üniversite öğrencilerinin 16 Nisan'daki referandumda kolay oy kullanabilmesi için 'İkametgahını taşı, kentine sahip çık' kampanyası başlattı. Duyarlılık gösteren öğrencilerin, ikametlerini taşımalarına yardımcı olunuyor

Bornova Belediyesi, 16 Nisan'da yapılacak referandum öncesi ünivesite eğitimleri nedeniyle İzmir'de yaşayan öğrencilerin ikametgahlarını Bornova'ya almaları için özel bir çalışma başlattı. 'İkametgahını taşı, kentine sahip çık' sloganıyla öğrencilere, en önemli vatandaşlık haklarından biri olan seçme hakkını hatırlatılıyor. Bu çağrıya duyarlılık gösteren gençler, işlemlerini yaptırmak üzere Kaymakamlığa götürülüyor. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, öğrencilerden kentlerine sahip çıkmalarını istedi: 'Türkiye'nin geleceği sizlersiniz. Referandumda mutlaka sandık başına gidin' dedi.

Bornova Belediyesi'nin en önemli vatandaşlık haklarından biri olan seçme hakkını hatırlatmak ve oy kullanmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirdiği proje kapsamında, 'İkametgahını taşı, kentine sahip çık' sloganıyla kurduğu stant yoğun ilgi görüyor. İlgili personel, üniversite öğrencilerine el broşürü dağıtıyor ve 26 Şubat'a kadar ikametgahlarını İzmir'e almaları gerektiğini hatırlatıyor. Duyarlılık gösteren öğrenciler, işlemlerinin yapılacağı Bornova Kaymakamlığı'na Bornova Belediyesi tarafından araçla götürülüyor.



Oyunuza sahip çıkın



Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila da, Ege Üniversitesi'ndeki standa gelerek öğrencilerden kentlerine sahip çıkmalarını istedi. Stantta öğrencilerle sohbet eden Başkan Bornova Belediyesi, 16 Nisan'da yapılacak rerefandum öncesi ünivesite eğitimleri nedeniyle İzmir'de yaşayan öğrencilerin ikametgahlarını Bornova'ya almaları için özel bir çalışma başlattı. Atila, oy kullanmanın en önemli vatandaşlık görevlerinden biri olduğunu belirterek, 'Yaşadığınız kente ve oyunuza sahip çıkın. Türkiye'nin geleceği sizlerin. Referandumda mutlaka sandık başına gidin' diye konuştu.



Son tarih 26 Şubat



Geçtiğimiz Çarşamba günü Bornova Metro İstasyonu önünde başlayan çalışma, hafta sonuna kadar Ege Üniversetisi Kampüsü'nde devam edecek. Bilgilendirme standı Cumartesi ve Pazar günleri ise yine Bornova Metro İstasyonu çıkışında olacak. İkametgahını Bornova'ya aldıran ilk yüz öğrenciye sinema, 200 öğrenciye ise Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'ndan oyun bileti hediye edilecek. İkametgahını aldırdığını gösterir belgeyi Büyük Park içerisindeki Gençlik Merkezi'ne ve bilgilendirme standına getiren öğrenciler de sinema ve tiyatro biletinden yararlanabilecek.

