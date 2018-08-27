Bornova Belediyesi'nden yeni doğanlara hediye

Bornova Belediyesi, ilçenin en yeni sakinlerini “Evimize Hoş Geldin Bebek” paketi ile karşılıyor. Ailelerin yeni doğan bebeklerinin en özel anlarını not alıp, resimlerini yerleştirebilecekleri anı defteri ile bebeğe zarar vermeyen malzemeler ve kumaştan üretilen ürünlerin bulunduğu paket hediye ediliyor

Bornova Belediyesi, Bornova Ailesi’ne yeni katılan bireyleri özel bir hediye ile karşılıyor. Yeni doğan bebeklerin ailelerine özel olarak yapılan hediye paketleri dağıtılıyor. 2016 yılı Mayıs Ayı’ndan bugüne 7.000 aileye, “Evimize Hoş Geldin Bebek” paketi dağıtıldı.

Özel olarak tasarlanmış paketin içerisinde, hatıra defteri özelliği taşıyan fotoğraf albümü ile Bornova Kadın Kooperatifi tarafından üretilen kundak, zıbın ve bez oyuncak yer alıyor. Turkuaz mavisi paket içerisinde yer alan ürünler, içerisine konuldukları kutu çevreye ve bebeğe zarar vermeyen malzemeler ve kumaştan üretildi.

“Evimize Hoş Geldin Bebek” paketini yeni çocuk sahibi olmuş ailelere hediye ettiklerini ifade den Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, “Doğum heyecanı yaşayan ailelerimize özel bir hatıra kalsın istedik. Bunun için hazırladığımız paketleri Bornova ailemize yeni katılan bireylere hediye ediyoruz” diye konuştu.