Bornova Belediyesi okul için bedelsiz yer tahsis etti

Bornova Belediyesi, Doğanlar Mahallesi'nde 1245 metrekare alanı ilkokul yapılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı'na 25 yıllığına bedelsiz tahsis etti. Bornova Belediye Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda hazırlanan tahsis protokolünü, Bornova Kaymakamı Mustafa Gündoğan, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu imzaladı

Bornova Belediyesi, Doğanlar Mahallesi 1702/2 Sokak'ta bulunan ve ilkokul alanı olarak belirlenen 1245 metrekarelik 19060 ada 2 parseli Milli Eğitim Bakanlığı'na 25 yıllığına bedelsiz tahsis etti. Bornova Belediye Meclisi'nin kararı doğrultusunda hazırlanan tahsis protokolünü Bornova Kaymakamı Mustafa Gündoğan, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila ve Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu imzaladı. Bornova Kaymakamı Mustafa Gündoğan, Bornova Belediyesi'nin 2012 yılında yeni tahsis edilen parsele komşu 4049 metrekarelik arsayı da dönemin İl Özel İdaresi'ne tahsis ettiğini hatırlatarak, "Şimdi bu alana okul yapacağız. Bu arsanın tahsis edilmesinde gösterdikleri anlayıştan dolayı belediye başkanımıza ve belediye meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Bu protokolün tüm ilçelere örnek olmasını temenni ediyorum" dedi.





