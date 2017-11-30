Bornova Belediyesi, sosyal medyadan da vatandaşa ulaşıyor

Bornova Belediyesi vatandaşlara daha iyi hizmet vermek için sosyal medya platformlarını etkili bir şekilde kullanıyor. Facebook, Instagram ve Twitter hesaplarındaki takipçi sayısı 128 bin 817 kişiye ulaştı. Whatsapp ve kurumsal web sitesi üzerinden canlı destek uygulamasıyla da vatandaşların talep, sorun, öneri ve şikayetlerini dinleyerek hızlı bir şekilde çözüm üretiyor

Geleneksel yazılı ve görsel medya araçlarının yanısıra sosyal medya platformlarını da aktif bir şekilde kullanan Bornova Belediyesi; Facebook, Twitter ve Instagram’da toplam 128 bin 817 takipçiye ulaştı. Bornova Belediyesi’nin facebook hesabını 79 bin 371 kişi takip ediyor. “@bornovabld” hesabı İzmir ilçe belediyeleri arasında Twitter tarafından onaylanan ilk kamu hesapları arasında yer alırken takipçi sayısı 29 bin 812’e ulaştı. 2015 yılında açılan Instagram hesabı ise bu gün 19 bin 634 kişi tarafından takip ediliyor.Ayrıca Instagram hesabı aracılığıyla Bornova’nın güzelliklerinin fotoğraflarla vatandaşlara gösterilmesi hedefleniyor.



Sosyal Medya’da ki tüm platformlardan talep ve öneriler alınırken ilçede yaşanan sorunların tespitinin ve çözümünün daha hızlı yapılabilmesi için de Whatsapp ve Bornova.bel.tr üzerinden canlı destek uygulaması da hizmet veriyor. Whatsapp hattından 7 gün 24 saat Bornova Belediyesi’ne ulaşılabiliyor. 0 530 214 50 35 numaralı Whatsapp hattından iletilen tüm istek ve talepler kayıt altına alınarak çözüm üretiliyor. Facebook hesabıyla, belediyeye ulaşma olanakları daha da arttırılarak, doğru iletişim kanalları kullanıma sunuluyor. Vatandaş Bornova Belediyesi’ne hangi sosyal medya platformundan ulaşırsa ulaşsın, talebini prosedüre takılmadan ilgili birime iletip, sonuç alıyor.



Bunun yanında vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştıracak bilgilendirmeler ve duyurular yapılıyor. Nöbetçi eczaneler ve buna benzer bilgilendirmeler her gün hem sosyal medya hesaplarından hem de ilçenin merkezi noktalarındaki büyük led ekranlardan yayınlanarak kolaylık sağlanıyor. . Bunun yanında sosyal sorumluluk projelerine ilişkin bilgilendirmeler, hava durumu bilgileri ile kan bağışı duyuruları gibi paylaşımlar da Twitter aracılığı ile vatandaşlara ulaştırılırken, Belediyesinin düzenlediği etkinlikler de Facebook üzerinden canlı yayınlanıyor.





Başkan Atila’nın da takipçileri artıyor



Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila ‘online halk günü’ etkinliği ile canlı yayında vatandaşlarla buluşarak soruları yanıtlıyor. Resmi sosyal medya hesaplarının yanısıra, Başkan Atila’nın kişisel sosyal medya hesapları da vatandaşlarla daha çok etkileşime geçilmesini sağlıyor. Facebook hesabı 86 bin 625 kişi tarafından takip edilirken, Twitter da 29 bin 207, Instagram da ise 13 bin 315 takipçisi bulunuyor.



Sosyal medyanın çağımızın en büyük güçlerinden biri olduğunu ifade eden Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, “ Sosyal medya hem bizim vatandaşlarımıza, hem de vatandaşlarımızın Bornova Belediyesi’ne en kısa yoldan ulaşmasını sağlıyor. Başından beri vurguladığımız ortak akıl ilkesinin uygulanmasında en etkili yollardan biri olarak çalışmalarımıza yön veriyor” dedi.