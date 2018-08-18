Bornova Belediyesi’nden ağız ve diş sağlığı taraması

Bornova Belediyesi, Eğridere Mahallesi’nde ağız ve diş sağlığı eğitimi verdi. Annelerin çocukları ile birlikte katıldığı eğitimin ardından diş taraması yapıldı. Çocuklara diş macunu ve fırçası hediye edildi. Kadın ve çocuklar ile Eğridire Mahallesi Muhtarı Hüseyin Şeker, Bornova Belediyesi’nin her alanda yanlarında olduğunu belirterek, Başkan Olgun Atila’ya teşekkür etti

Bornova Belediyesi, eski köy yerleşimi olan Eğridere Mahallesi’nde ağız ve diş sağlığı eğitimi verdi. Bornova Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nde görevli Diş Hekimi Esra Özatay, 6 yaşına kadar çocukların dişlerini ebeveynlerinin fırçalaması gerektiğini söyledi ve bu süreçte diş macunu kullanılmamasını isteyerek; “Fırça ve diş macunu markasının önemi yok. Kullandığınız fırça düz olsun yeter” dedi.

Annelerin çocukları ile birlikte katıldığı eğitimin ardından diş taraması yapıldı. Çocuklara diş macunu ve fırçası hediye edildi. Kadın ve çocuklar ile Eğridire Mahallesi Muhtarı Hüseyin Şeker, Bornova Belediyesi’nin her alanda yanlarında olduğunu belirterek, Başkan Olgun Atila’ya teşekkür etti.

Sağlık alanında örnek hizmetler

Sağlık alanında pek çok çalışma yapan Bornova Belediyesi, Evde Yaşlı, Gebe, Lohusa ve Bebek Bakım Hizmetleri ile tüm Türkiye’ye örnek oluyor. Özgül Gündüz Sağlık Köyü ve Sağlıklı Anne, Sağlıklı Aile Merkezi gibi özel projeleri ile vatandaşların yanında yer alıyor. Hasta nakil aracı da bulunan Bornova Belediyesi, düzenlediği seminer, panel ve söyleşilerle çeşitli hastalıklar konusunda Bornovalıların bilinçlenmesini sağlıyor. Uzman hekimleri vatandaşlarla buluşturuyor.