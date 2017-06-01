Bornova Belediyesi’nden engelsiz sağlık şenliği

BORNOVA Belediyesi Engelsiz Sağlık Şenliği gerçekleştirdi. Şenlik, Çamdibi Atatürk Parkı içerisindeki Engelsiz Yaşam Merkezi’nde yapıldı

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğrencilerinin Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi çerçevesinde ortaya koyduğu proje, Bornova Belediyesi’nin desteğiyle şenliğe dönüştü. Karma engelli grupları bir araya getiren Bornova Engelsiz Sağlık Şenliği, Çamdibi’nde yapıldı. İlki düzenlenen Şenlik, Bornova Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Kent Konseyi ve Ege Üniversitesi Hemşirelik Bölümü işbirliği ile gerçekleştirdi. Zihinsel ve bedensel engelli bireyler, Atatürk Parkı içerisinde geçtiğimiz yıl hizmete açılan Bornova Belediyesi Engelsiz Merkezi’ndeki Şenlik’te hayatın hiçbir alanında engel tanımadıklarını gösterdi. Yoğun ilgi gören Engelsiz Sağlık Şenliği’nde Ege Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri Topluma Hizmet Uygulamaları kapsamında engelli bireylere yönelik olarak sağlık bilgilendirme masaları açtı. Bilgilendirme masalarında alanında uzman akademisyenler ile öğrenciler yer aldı. Engelli ebeveynlerine dönük bilgilendirme masalarının yanı sıra engelli çocuklar için aktivite atölyeleri kuruldu. EÇAM (Engelli Çocuklar Rehabilitasyon ve Eğitim Parkı Araştırma Uygulama Merkezi) öğrencileri diş sağlığı ve bakımıyla ilgili bir kukla gösterisi gerçekleştirdi. İp atlama, halat çekme, yakan top, mendil kapmaca gibi oyunlarla eğlenen çocuklar aynı zamanda bilgilendi. Buca Engelliler Derneği şenliğe halk oyunları ve ritim gösterisiyle renk kattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin engelsiz resim sergisi de büyük beğeni topladı.

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