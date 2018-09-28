Bornova Belediyesi’nden fırtına önlemleri

Bornova Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıklamalarına göre özellikle Ege’nin kıyı kesimlerinde etkili olması beklenen tropik fırtınaya karşı önlemlerini aldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı tropik fırtına tahmininin ardından Bornova Belediyesi sorumluluk alanlarındaki önlemleri aldı. Fırtına’nın Ege Bölgesi’ni etkilemesi durumunda 30 Eylül 2018 Pazar günü rüzgarın saatteki hızının 100-120 kilometreye kadar çıkması, yağışın da metrekareye 75 kilogram ve üzerinde olması beklenirken Bornova Belediyesi, bütün ekiplerini alarm durumuna geçirdi.



Bornova Belediyesi’nin sahada görev yapan ekiplerinin vardiya sistemi 24 saat esasına göre yeniden düzenlendi. Ekiplerin herhangi bir olay anında müdahalelerini yapabilmeleri için gerekli hazırlıklar yapıldı.



Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyaraları dikkate alarak her an fırtına olacakmış gibi çalıştıklarını ve birimleri harekete geçirdiklerini söyledi.



Vatandaşlar yardım taleplerini Bornova Belediyesi’nin 0 (232) 999 29 29 numaralı santral hattını arayarak görevlilere iletebilecek.

