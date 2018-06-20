Bornova Belediyesi’nden Kudurgan Deresi’ne yaya köprüsü

Bornova Belediyesi; ıslah çalışmaları ve çevre düzenlemelerini 2015 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte gerçekleştirdiği Kudurgan Deresi üzerine yaya köprüsü de yaptı. 11 metre uzunluğundaki köprü, Atatürk Mahallesi sakinlerine böyük kolaylık sağladı

Bornova Belediyesi’nden Kudurgan Deresi’ne yaya köprüsü
20 Haziran 2018 Çarşamba 14:45

“Yaşam standartlarını artırma” hedefiyle çalışmalarını sürdüren Bornova Belediyesi, Atatürk Mahallesi’nden geçen Kudurgan Deresi üzerine yaya köprüsü yaptı. Görüntüsüyle de büyük beğeni toplayan köprü, mahalle sakinlerine rahatlık sağladı. Özellikle Dere Boyu Parkı civarında oturan vatandaşların yaya geçişleri sadece kolaylaşmakla kalmayıp keyfe de dönüştü.


Görüntüsüyle göz kamaştırıyor


Bölgenin en önemli yeşil alanlarından Dereboyu Parkı’na yapılan köprü, aynı zamanda 877 Sokak ile 915 sokağı birbirine bağlıyor. Uzunluğu 11, genişliği ise 1.7 metre olan çelik köprünün zemini ise çevre dokusuna uygun olarak ahşapla kaplandı. Gece aydınlatması ile de göz kamaştıran köprüde güneş enerjili ledler kullanılıyor.


2015 yılında ıslah edilmişti


Bornova Belediyesi 2015 yılında Kudurgan Deresi içindeki parsellerin ıslahı için 1 milyon 390 bin liralık maliyet ile 3 bin 415 metrekarelik alanda kamulaştırma yaptı. İZSU da derenin ıslah çalışmaları gerçekleştirdi. Dere çevresindeki peyzaj düzenlemeleri de yine Bornova Belediyesince tamamlandı.


Sırada 3 köprü daha var


Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Kurudere’ye bir ve Manda Çayı üzerine iki olmak üzere önümüzde günlerde 3 köprü geçişi daha yapacaklarını söyledi. Atila, “Yaptığımız böylesi çalışmalar ve küçük dokunuşlar ile vatandaşlarımızın daha rahat etmesini sağlarken kentimizi de güzelleştiriyoruz” diye konuştu.

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