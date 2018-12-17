Bornova Belediyesi’nden yeni bir park daha

Son 5 yılda yaptığı çalışmalarla Bornova’yı daha da yeşil bir görünüme kavuşturan Bornova Belediyesi, Karacoğlan Mahallesi’ndeki parkın yapımını da tamamlandı.7065 metrekarelik alana yapılan Park’ta koşu parkuru, otopark ve basketbol sahası da bulunuyor. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, 2014 yılından bu yana 41 yeni park yaptıklarını, 29 ağaçlandırma sahası oluşturduklarına dikkat çekerek, “Başta çocuklarımız olmak üzere tüm Bornovalıların huzurla, güvenle ve keyifle zaman geçirebileceği alanlar yaratmaya çalışıyoruz. Bu amaçla yaptığımız bu parkımız Karacaoğlan Mahallemize çok yakıştı.” dedi

2014 yılından bu yana 41 yeni park, 29 ağaçlandırma sahası yapan Bornova Belediyesi, Karacaoğlan Mahallesi’ndeki bir parkın yapımını daha tamamladı.

6253 Sokak ile 6240 Sokak kesişiminde bulunan Park, pejzajına uygun olarak dikilen ağaç, bitki ve çiçekler bölgeye ayrı bir güzellik kattı.

7065 m² alana yapılan Park’ta, gezi ve dinlenme alanları, 270 metrelik koşu parkuru, engelli çocukların da kullanımına uygun oyuncukların da yer aldığı 400 m² lik çocuk oyun alanı, 155 m² alanda açık spor aletleri ve bir basketbol sahası bulunuyor. Dikilen 100’e yakın ağaçla birlikte yeşil alan miktarının 1970 m² olduğu Park’ın yanında ayrıca cep otoparkı da mevcut.

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, 2014 yılından bu yana 41 yeni park yaptıklarını, 29 ağaçlandırma sahası oluşturduklarına dikkat çekerek, “Başta çocuklarımız olmak üzere tüm Bornovalıların huzurla, güvenle ve keyifle zaman geçirebileceği alanlar yaratmaya çalışıyoruz. Bu amaçla yaptığımız bu parkımız Karacaoğlan Mahallemize çok yakıştı.” dedi.